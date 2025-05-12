طائرات الاحتلال تواصل شن سلسلة غارات عنيفة على مدينة رفح (فيديو)

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عمليات نسف واسعة في مدينة رفح جنوبي غزة، والتي يسيطر عليها بالكامل، بعد أن فصلها عن باقي مناطق القطاع، بمحور جديد أقامه على حدودها الشمالية، تزامنا مع غارات عنيفة شنها طيرانه على مناطق متفرقة.

طائرات الاحتلال تواصل شن سلسلة غارات عنيفة على مدينة رفح. pic.twitter.com/D8MXD5l0Lb — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 11, 2025

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية في غزة بوقوع عمليات نسف واسعة تسببت بانفجارات ضخمة سمع دويها في جميع مناطق القطاع.

واستهدفت عمليات النسف مربعات سكنية في المناطق الشرقية والشمالية للمدينة، وتزامنت معها غارات عنيفة على مناطق متفرقة في المدينة.

وأظهرت صور أقمار صناعية تدميرًا هائلًا لمدينة رفح شمل 80% من أبنية المنطقة الواقعة في قطاع غزة، كما أظهرت الصور محور "موراج" الذي أعادت إسرائيل بناءه لفصل رفح عن بقية القطاع.

وأشارت تقارير إسرائيلية، إلى أن الجيش الإسرائيلي دمّر نحو 80% من مباني مدينة رفح، التي تقع على الحدود مع مصر، وارتبط اسمها بإقامة "منطقة إنسانية" تنوي إسرائيل السماح فيها بتوزيع الطعام على الفلسطينيين عبر شركات أمريكية، بعد نقلهم إليها عقب الخضوع لفحص أمني.

ويفصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح بالكامل عن بقية مناطق قطاع غزة، بعد أن أقام محور "موارج" شمالي المدينة، لتتحول المدينة إلى منطقة محاصرة بين المحور الجديد ومحور فيلادلفيا على الحدود مع مصر، الذي أعادت إسرائيل احتلاله بعد اجتياح المدينة قبل نحو عام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.