الإثنين 12 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

طائرات الاحتلال تواصل شن سلسلة غارات عنيفة على مدينة رفح (فيديو)

غارات عنيفة على
غارات عنيفة على مدينة رفح، فيتو

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عمليات نسف واسعة في مدينة رفح جنوبي غزة، والتي يسيطر عليها بالكامل، بعد أن فصلها عن باقي مناطق القطاع، بمحور جديد أقامه على حدودها الشمالية، تزامنا مع غارات عنيفة شنها طيرانه على مناطق متفرقة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية في غزة بوقوع عمليات نسف واسعة تسببت بانفجارات ضخمة سمع دويها في جميع مناطق القطاع.

واستهدفت عمليات النسف مربعات سكنية في المناطق الشرقية والشمالية للمدينة، وتزامنت معها غارات عنيفة على مناطق متفرقة في المدينة.

وأظهرت صور أقمار صناعية تدميرًا هائلًا لمدينة رفح شمل 80% من أبنية المنطقة الواقعة في قطاع غزة، كما أظهرت الصور محور "موراج" الذي أعادت إسرائيل بناءه لفصل رفح عن بقية القطاع.

وأشارت تقارير إسرائيلية، إلى أن الجيش الإسرائيلي دمّر نحو 80% من مباني مدينة رفح، التي تقع على الحدود مع مصر، وارتبط اسمها بإقامة "منطقة إنسانية" تنوي إسرائيل السماح فيها بتوزيع الطعام على الفلسطينيين عبر شركات أمريكية، بعد نقلهم إليها عقب الخضوع لفحص أمني.

ويفصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح بالكامل عن بقية مناطق قطاع غزة، بعد أن أقام محور "موارج" شمالي المدينة، لتتحول المدينة إلى منطقة محاصرة بين المحور الجديد ومحور فيلادلفيا على الحدود مع مصر، الذي أعادت إسرائيل احتلاله بعد اجتياح المدينة قبل نحو عام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة مدينة رفح رفح مدينة رفح جنوبي غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

دونالد ترامب: الحرب في غزة وحشية

إدارة غزة من قبل جهة مهنية مستقلة والإفراج عن عيدان ألكسندر.. بيان عاجل من حماس (إنفوجراف)

جيش الاحتلال: هاجمنا أكثر من 50 هدفا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

مسؤولون أمريكيون: علاقة نتنياهو وترامب بشأن غزة وإيران متوترة

الأكثر قراءة

الإيجار القديم، تعرف على الأماكن المستهدفة التي تسري عليها أحكام القانون

القبض على رجل أعمال قتل فتاة وأصاب صديقه بأكتوبر

متى نخرج من دوامة القروض وصندوق النقد؟ رانيا المشاط ترد

الحكومة تكشف موعد الانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم

عضو سابق باتحاد الكرة: اللائحة تنصف الأهلي في أزمة القمة، وهذا القرار المنتظر للجنة التظلمات

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 12 مايو 2025

اليوم، مجلس النواب يناقش مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة

فينجادا: الأهلي الأفضل في تاريخ أفريقيا

خدمات

المزيد

الإيجار القديم، تعرف على الأماكن المستهدفة التي تسري عليها أحكام القانون

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

بعد إعلان حماس الإفراج عنه.. من هو الجندي الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 12 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 12 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 12 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية