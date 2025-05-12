حقيقة وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق

نفى الدكتور عباس شومان أمين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الأنباء التي ترددت حول وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء.

عباس شومان يوضح حقيقة وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية السابق

وأضاف شومان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الدكتور نصر فريد واصل حضر اجتماع هيئة كبار العلماء بالأزهر أمس الأحد وأنه بصحة جيدة.

وطالب أمين هيئة كبار العلماء من أبناء الأزهر الشريف عدم تداول المنشورات إلا بعد التأكُّد منها خاصة إذا كانت تتحدث عن وفاة أحد العلماء.

اجتماعات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

وكانت هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف قد عقدت أمس الأحد جلستها العادية رقم ٨٠، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة.

حيث ناقشت الهيئة مشروع الميثاق الأخلاقي الذي أعد بمعرفة لجنة مشكلة بقرار من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

كما ناقشت الهيئة موقف مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية الذي تم إقراره في جلسة مجلس النواب أمس الأحد

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