الإثنين 12 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حقيقة وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق

الدكتور نصر فريد
الدكتور نصر فريد واصل، فيتو
ads

نفى الدكتور عباس شومان أمين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الأنباء التي ترددت حول وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء.

عباس شومان يوضح حقيقة وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية السابق 

وأضاف شومان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الدكتور نصر فريد واصل حضر اجتماع هيئة كبار العلماء بالأزهر أمس الأحد وأنه بصحة جيدة.

وطالب أمين هيئة كبار العلماء من أبناء الأزهر الشريف عدم تداول المنشورات إلا بعد التأكُّد منها خاصة إذا كانت تتحدث عن وفاة أحد العلماء.

اجتماعات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف 

وكانت هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف قد عقدت أمس الأحد جلستها العادية رقم ٨٠، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة.

حيث ناقشت الهيئة مشروع الميثاق الأخلاقي الذي أعد بمعرفة لجنة مشكلة بقرار من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

كما ناقشت الهيئة موقف مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية الذي تم إقراره في جلسة مجلس النواب أمس الأحد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور نصر فريد واصل الدكتور عباس شومان هيئة كبار العلماء بالأزهر مفتي الجمهورية السابق وفاة الدكتور نصر فريد واصل

مواد متعلقة

بعد تعرضه لوعكة صحية، وزير الأوقاف يزور الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار الأسبق

شيخ الأزهر يطمئن على صحة الدكتور نصر فريد واصل ويدعو له بالشفاء العاجل

الأكثر قراءة

القبض على رجل أعمال قتل فتاة وأصاب صديقه بأكتوبر

هل تقرر لجنة التظلمات إعادة مباراة القمة؟ خبير لوائح يكشف القرار الأقرب

خبير اقتصادي يكشف حقيقة تحرير سعر الصرف بعد المراجعة الخامسة لصندوق النقد

الخارجية الأمريكية تعلن أبرز الملفات التي سيناقشها ترامب خلال زيارته للشرق الأوسط (فيديو)

متى نخرج من دوامة القروض وصندوق النقد؟ رانيا المشاط ترد

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين: بدء انخفاض درجات الحرارة اليوم

قتلوها خوفا من الفضيحة، اعترافات 3 مراهقين متهمين باغتصاب طفلة وإلقاء جثتها بمصرف بالعياط

حقيقة وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

إدارة غزة من قبل جهة مهنية مستقلة والإفراج عن عيدان ألكسندر.. بيان عاجل من حماس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 12 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 12 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

حكم بر الوالدة التي تهين الأب والابن والعكس

المزيد
الجريدة الرسمية