حقيقة تعاطي قادة أوروبا الكوكايين خلال عودتهم من أوكرانيا

ندّد الإليزيه بـ"حملة تضليل" على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعاطى المخدرات برفقة المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال رحلتهم عبر القطار إلى كييف، يوم 9 مايو.

وانتشرت هذه شائعات مستندة إلى صور ومقاطع فيديو منخفضة الجودة، زعمت أن ماكرون أخفى كيسًا أبيض يحتوي على "كوكايين"، وأن فريدريش ميرتس استخدم قشة لـ"تعاطي الكوكايين".

وأكد الإليزيه أن صورة كيس المخدرات المزعوم لم تكن سوى منديل ورقي، معتبرًا أن "الوحدة الأوروبية تُثير الإزعاج"، وأن "هذه المعلومات الكاذبة يروّج لها أعداء فرنسا، سواء من الخارج، أو من الداخل".

وانتشر الفيديو بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وغذى نظريات المؤامرة. وزعم عدد من المستخدمين أن القادة الثلاثة "تناولوا الكوكايين معًا".

وتُظهر الصور ومقاطع فيديو عالية الجودة، مثل تلك التي التقطتها وكالات الأنباء العالمية، أن الكيس الأبيض الغامض هو في الواقع منديل كان موضوعًا على الطاولة قبل وصول كير ستارمر والكاميرات إلى مقصورة القطار، حيث كان ماكرون وميرتس موجودين بالفعل.

أما القشة فهي أقرب إلى ملعقة تحريك أو عود أسنان كانت بين يدي المستشار الألماني.

ويظهر إخفاء ماكرون للمنديل الورقي، وميرتس للقشة، أنهما لم يرغبا في أن يتم تخليد صور هذا الاجتماع مع هذه الأشياء فوق الطاولة.

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