الإثنين 12 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم، وأبرزها منتخب الشباب ضد غانا

منتخب الشباب، فيتو
منتخب الشباب، فيتو

تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في دوريات أوروبا المختلفة وبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، وأبرزها منتخب مصر مع غانا في ربع النهائي.


الدوري الإيطالي الدرجة A


- فينيزيا ضد فيورنتينا: الساعة 19:30
- أتلانتا ضد روما الساعة 21:45

الدوري التركي الممتاز


- *قيصري سبور ضد أنطاليا سبور*: الساعة 20:00

كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنة


نيجيريا ضد السنغال: الساعة 15:00
-غانا ضد مصر: الساعة 18:00
- المغرب ضد سيراليون الساعة 18:00
- جنوب أفريقيا ضد جمهورية الكونغو الساعة 21:00

دوري روشن السعودي


- *الهلال ضد العروبة*: الساعة 19:05
- *الأخدود ضد النصر*: الساعة 21:00

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري التركي الممتاز الدوري الإيطالي المغرب ضد سيراليون أمم أفريقيا للشباب بطولة أمم أفريقيا للشب بطولة أمم افريقيا للشباب تحت 20 عاما بطولة أمم أفريقيا دوري روشن السعودي

مواد متعلقة

نابولي يتعادل مع جنوى ويشعل صدارة الدوري الإيطالي

الصفاقسي التونسي يحسم مصير كريستو

إنزاجي يحقق إنجازا جديدا في الدوري الإيطالي

ريال مدريد مهدد بخسارة هذا اللاعب في كأس العالم للأندية

الأكثر قراءة

الإيجار القديم، تعرف على الأماكن المستهدفة التي تسري عليها أحكام القانون

القبض على رجل أعمال قتل فتاة وأصاب صديقه بأكتوبر

خبير اقتصادي يكشف حقيقة تحرير سعر الصرف بعد المراجعة الخامسة لصندوق النقد

متى نخرج من دوامة القروض وصندوق النقد؟ رانيا المشاط ترد

عضو سابق باتحاد الكرة: اللائحة تنصف الأهلي في أزمة القمة، وهذا القرار المنتظر للجنة التظلمات

الحكومة تكشف موعد الانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم

حقيقة وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين: بدء انخفاض درجات الحرارة اليوم

خدمات

المزيد

الإيجار القديم، تعرف على الأماكن المستهدفة التي تسري عليها أحكام القانون

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

بعد إعلان حماس الإفراج عنه.. من هو الجندي الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 12 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 12 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 12 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية