مواعيد مباريات اليوم، وأبرزها منتخب الشباب ضد غانا
تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في دوريات أوروبا المختلفة وبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، وأبرزها منتخب مصر مع غانا في ربع النهائي.
الدوري الإيطالي الدرجة A
- فينيزيا ضد فيورنتينا: الساعة 19:30
- أتلانتا ضد روما الساعة 21:45
الدوري التركي الممتاز
- *قيصري سبور ضد أنطاليا سبور*: الساعة 20:00
كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنة
نيجيريا ضد السنغال: الساعة 15:00
-غانا ضد مصر: الساعة 18:00
- المغرب ضد سيراليون الساعة 18:00
- جنوب أفريقيا ضد جمهورية الكونغو الساعة 21:00
دوري روشن السعودي
- *الهلال ضد العروبة*: الساعة 19:05
- *الأخدود ضد النصر*: الساعة 21:00
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