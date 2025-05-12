فينجادا: الأهلي الأفضل في تاريخ أفريقيا

أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، تقديره الكبير للأهلي، واصفا إياه بأنه "أكبر الكيانات الكروية في قارة أفريقيا".

فينجادا يتحدث عن الأهلي والزمالك



وقال فينجادا في تصريحات تلفزيونية: "كنت أتمنى تدريب الأهلي، لكن ظروفا خاصة حالت دون ذلك".

وأضاف: "الأهلي سيكون ممثلا مشرفا لمصر والكرة الأفريقية في كأس العالم للأندية، بلا شك".

وواصل: "حينما وصلت إلى القاهرة لأول مرة في موسم 2003 / 2004، ورغم أنني كنت مدربا للزمالك، إلا أنني وجهازي الفني تلقينا احتراما كبيرا من جماهير الأهلي".

وتابع: "الأهلي مقبل على بطولة كبيرة في كأس العالم للأندية، صحيح أن هناك أندية قوية في المجموعة، لكني أؤمن أن كل الفرق تملك دوافع كبيرة، خصوصا مع إقامة البطولة لأول مرة في الولايات المتحدة".

وواصل: "بالنسبة لبالميراس البرازيلي، فقد مر بموسم صعب، وكذلك الأهلي عاش موسما مضغوطا، وكان توديع دوري أبطال أفريقيا أمرا صعبا على اللاعبين والجماهير، لكنه عاد بقوة وتصدر الدوري، ويملك فرصة كبيرة للتتويج باللقب".

وأكمل: "بالنسبة لي، الأهلي هو الأفضل في تاريخ القارة، خسارة بعض البطولات لا تعني النهاية، بل تمنح الفريق دافعا للعودة".

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