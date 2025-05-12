سوابق نصب، القصة الكاملة لتورط المدير الرياضي المحتمل للزمالك في قضية احتيال

اقترب نادي الزمالك من التوصل لاتفاق نهائي مع المدرب البريطاني توني بوليس لتولي منصب المدير الرياضي خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة الجهاز الفني والإداري ووضع استراتيجية طويلة الأمد لتطوير قطاع كرة القدم بالنادي.

المدير الرياضي المحتمل للزمالك

وكشفت شبكة بي بي سي البريطانية في تقرير لها في وقت سابق أن توني بوليس، مدرب وست بروميتش ألبيون السابق خسر معركة قضائية بقيمة 3.7 مليون جنيه إسترليني مع ناديه السابق كريستال بالاس.

كانت المحكمة العليا قد حكمت لصالح كريستال بالاس في نزاع حول طريقة رحيل بوليس في بداية موسم 2014-2015.

تفاصيل القضية

- تلقى بوليس مكافأة قدرها 2 مليون جنيه إسترليني من كريستال بالاس بعد ضمان بقاء الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

- غادر بوليس النادي بعد يومين من استلام المكافأة، مما دفع كريستال بالاس إلى المطالبة باسترجاع الأموال.

- نفى بوليس خداع النادي، مؤكدًا أنه غادر بسبب ظروف شخصية.

حكم المحكمة

وأيدت المحكمة حكم لجنة التحكيم، الذي قضى بأن بوليس "ضلل عمدًا" إدارة النادي وأنه يجب عليه دفع تعويضات بقيمة 3.7 مليون جنيه إسترليني.



ووجدت المحكمة أن بوليس قدم سببًا غير صحيح لمغادرة النادي، حيث ادعى أنه كان يحتاج إلى المال لشراء أرض لأطفاله، بينما لم تكن هناك قطعة أرض معروضة للبيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.