عمرو موسى: القذافي عاملني في البداية كجاسوس أمريكي ثم تغيرت الأمور

حديث مطول وحكايات لا تنتهي سردها عمرو موسي وزير الخارجية الأسبق والأمين العام لجامعة الدول العربية خلال حوار له مع “الشرق الأوسط”، متحدثا عن كيفية التعامل مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، واصفا بأنه لم يكن سهلًا، خصوصًا أن الزعيم الليبي استقبله في البداية بوصفه "جاسوسًا أمريكيًا"، وراح يتحدث من دون أن ينظر مباشرة إليه.

العلاقة مع القذافي



وتحدث وزير الخارجية الأسبق، عن علاقته بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، قائلا: "كان عندما تذهب إليه تجده جالسًا في خيمة، وهذه الخيمة بجانبها سيارة كبيرة، مثل حافلة، وفيها الدوش والتكييف وكل شيء، إنما هو جالس في خيمة وهواؤها لطيف، على شماله كراسات منها النوتة الصفراء المشهورة في أمريكا، وكتب وأقلام كثيرة، أزرق وأحمر وأخضر وأصفر وكل ما تريده، وهو جالس وطاقيته معوجة فتجلس معه ويكون بحسب رضاه عنك، إذا كان راضيًا عنك يتحدث إليك، وإذا لم يكن راضيًا فيتكلم ووجهه إلى ناحية ثانية ولا ينظر إليك، وأنتم أناس كذا وكذا. وأنا رأيته في الوضعين. أحيانًا راضٍ فيكلمني مباشرة، وأحيانًا غير راضٍ فيتكلم ووجهه لناحية ثانية وكأنني غير موجود، وأنا وجدت في هذا نوعًا من المرح وكنت أراهن مع نفسي يا ترى هذه المرة سيكلمني مباشرة أم يتكلم في ناحية ثانية؟".

وأضاف: "أول ما عُيّنت قال لى: جاسوس أمريكي وآتٍ من واشنطن. أنا طبعًا لم أكن في واشنطن، وكنت سفيرًا في نيويورك. وتردد هذا الكلام أن هذا جاسوس آتٍ بخطة أمريكية، ولما رأى الأداء غير ذلك بدأ يلين بعض الشيء، ثم بدأ يطلب، عندما يكون جالسًا مع الرئيس مبارك، هل يمكن أن نأتي بعمرو موسى لنتحدث معه. وحصل مرة، وكنا في طبرق، على ما أظن، نتغدى وكانت هناك أكثر من مائدة. الرئيس مبارك والعقيد جالسان إلى مائدة معينة، ونحن إلى موائد كثيرة، وزراء ومسؤولون من الجانبين، فقال معمر القذافي للرئيس مبارك لنستدعِ عمرو موسى ونتحدث معه في موضوع، وانتهينا نحن الثلاثة إلى مائدة واحدة نتكلم والباقون إلى موائدهم، وكنت عارفًا أن الأمر سيؤدي إلى شيء من عدم الارتياح لدى آخرين. إنما هذا تكرر غير مرة.

خيمة القذافي في حدائق قصر القبة

وتابع: “عندما جاء مرة إلى القاهرة في زيارة رسمية وكنت وزيرًا للخارجية، نصبت له خيمة في حدائق قصر القبة، القصر فيه كل شيء ولماذا تنام هنا؟ لم يكن ينام هناك إنما يستقبل في الخيمة. ذهبت، وكان وقتها يعتبرني جاسوسًا أمريكيًا، فنظر إلى كل جوانب الخيمة إلا الجانب الذي أجلس فيه. طبعًا بالنسبة إلي الأمر مرح. نعم، كان أحيانًا قاسيًا، منها مرة، مثلًا، أنت لست فاهمًا أن الرجعية العربية ستودي العرب في داهية؟ أنت لست فاهمًا هذا الكلام؟ وأنت تقول لي - أنا لم أقل له - إنك من الناس المؤمنين بالوحدة العربية؟ هكذا بهذه القسوة”.

وأكد أن القذافي كان قارئا جيدا وكان لديه موظفين يترجمون له ويأتون له بالكتب، وذات مرة كان يتكلم عن علاقة الدول العربية المتوسطية بالدول الأوروبية. فقلت له: أخيرًا قرأت كتابًا يتحدث عن كذا وكذا، فقال لي: ما هو هذا الكتاب؟ لم يخبرني عنه أحد. فأعطيته عنوان الكتاب، فاستدعى سكرتيره وقال له اشترِ لي هذا الكتاب وترجمه لي. كان يريد أن يقرأ ويريد أن يعرف. هذه من طرائف العقيد، وأنا أرى أنه كان شخصية استثنائية في طرافته وفي ذكائه وتصرفه.

لا جدال في أنه كان ذكيًا. تصرفه، سواء كان صحيحًا أو غير صحيح، إنما كان شخصية خاصة. لم يكن يسدد المساهمات الخاصة بالجامعة العربية، فتراكمت عليه، وليبيا من أكبر المساهمين مثلها مثل مصر، والجزائر، والمغرب والسعودية. وجاء دور ليبيا لتترأس الجامعة العربية، إنها تستضيف القمة العربية، فأرسل لي مبعوثًا إلى القاهرة. جاءني في مكتبي، بصفتي أمينًا عامًا، وقال لي: القائد بعث لك بهذه اللائحة، نحتاج كذا وكذا وكذا. قلت له: حاضر. قفلتها وقمت إلى المكتب ووضعتها في درج وقفلته وعدت. فقال لي: ماذا أقول له؟ قلت له ما حصل إنني أخذت الرسالة ولم أقرأها ووضعتها في درج ورجعت. فعل فاستدعاني، وأرسل لي طائرة لكي أذهب إليه. كان جالسًا في خيمة في سرت. وبينما كنت جالسًا وإذ بسكرتيره بشير صالح، وكان من جنوب ليبيا وأسمر، ماشيًا يغني أراك عصي الدمع شيمتك الصبر. كان ماشيًا ويغنيها، فقلت له: يا بشير، قل للقائد، أراك عصي الدفع، وليس عصي الدمع. فقال لي: والله سأقول له. ذهب إليه فضحك وكان عنده رئيس أفريقي وعندما خرج، دخل إليه بشير وأخبره بهذه الحكاية وقال لي تفضل فدخلت عليه ووجهه كالطماطم لأنه يكتم الضحك. فقال لي: أنا عصي الدفع؟ قلت له: طبعًا، 3 سنين لم تدفع".

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