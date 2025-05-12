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خارج الحدود

استعدادا لزيارة ترامب المرتقبة، تركيب أعلام السعودية وأمريكا في شوارع الرياض (فيديو)

تركيب أعلام السعودية
تركيب أعلام السعودية وأمريكا في شوارع الرياض، فيتو

أظهر مقطع فيديو رصدته قناة "الإخبارية" السعودية، استعدادات شوارع العاصمة السعودية الرياض لـزيارة ترامب المرتقبة للمملكة.

 

أعلام السعودية وأمريكا في شوارع الرياض قبل زيارة ترامب

وبيَّن المقطع بدء تركيب الأعلام السعودية والأمريكية في شوارع العاصمة الرياض، تزامنا مع قرب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة.

وأظهر مقطع الفيديو الأعلام السعودية والأمريكية على جوانب الطرقات، استعدادا لزيارة ترامب إلى الشرق الأوسط، حيث ستكون محطته الخارجية الأولى منذ توليه الرئاسة الجديدة، المملكة العربية السعودية.

 

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الخارجية الأمريكية أن الرئيس ترامب سيقوم من 13 إلى 16 مايو، بأول زيارة إقليمية له منذ توليه الرئاسة وتشمل المملكة العربية السعودية وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وأشارت إلى أن "هذه الزيارة تظهر الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لعلاقاتها الاستراتيجية مع شركائها بالشرق الأوسط".

وبينت أن "اللقاءات ستركز على ملفات الأمن الإقليمي والدفاع والطاقة والاستثمار، إلى جانب التعاون المستمر لمواجهة التحديات المشتركة".

 

اعتراف أمريكي محتمل بدولة فلسطين

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية نقلًا عن مصدر دبلوماسي خليجي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيعلن خلال القمة الأمريكية الخليجية المرتقبة في الرياض عن قيام دولة فلسطينية والاعتراف الأمريكي بها دون وجود لحركة حماس.

 

 ونقلت الصحيفة عن المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أنه "إذا تم الإعلان عن اعتراف أمريكي بدولة فلسطين، فسيكون ذلك الإعلان الأهم الذي سيغير موازين القوى في الشرق الأوسط".

وأكد المصدر أن الاتفاقيات الاقتصادية ستكون حاضرة بالتأكيد خلال جولته، لكن الكثير منها تم الإعلان عنه بالفعل، وربما نشهد إعفاء دول الخليج من الرسوم الجمركية.

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