أخبار الحوادث اليوم.. شاب ينهي حياة زوجته في الأقصر.. لاعب سابق يهرب من النافذة بعد ضبطه متلبسًا مع سيدة في كمبوند راقٍ

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

شهدت منطقة أبو الجود وسط مدينة الأقصر جريمة قتل مروعة، ظهر اليوم الثلاثاء، حيث أنهى شاب حياة زوجته قتلا بالسكين بسبب خلافات أسرية.

يواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودهم في كشف ملابسات واقعة تحرش طفل بكلبة بلدي بأحد الشوارع، تلك الواقعة التي رصدتها إحدى كاميرات المراقبة وصورها فيديو تم بثها علي إحدي صفحات التواصل الاجتماعي.

أصدرت محكمة جنايات أول درجة القاهرة الدائرة الثانية جنايات بدر المنعقدة في غرفة المشورة المشكلة برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم - رئيس المحكمة، مد إدارج 11 شخصا على قوائم الكيانات الإرهابية .

فضيحة في كمبوند راقٍ، لاعب سابق يهرب من النافذة بعد ضبطه متلبسًا مع سيدة

شهد أحد الكمبوندات الراقية بالقاهرة، فضيحة مدوية بطلاها لاعب كرة قدم سابق وابنة مدرب شهير، بعدما ضبطت الزوجة زوجها في وضع مخل مع سيدة غريبة داخل شقة الزوجية، وفر الزوج هاربا من نافذة الشقة، وتمكن رجال الأمن من ضبط السيدة.

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة جنايات بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 29 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية العملة"، لجلسة 16 يونيو المقبل، وذلك للاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها.

اجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، محاكمة نقاش متهم بقتل زوجته داخل مسكنهما بمنطقة العمرانية، إثر خلاف نشب بينهما على خلفية أخذ المجني عليها مبلغ 120 جنيهًا من أمواله دون علمه، لجلسة 2 يونيو

يواجه الفنان محمد رمضان اتهامات بإهانة العلم المصري والإساءة إلى الشعب، وهي الاتهامات التي حركت ضده عدد من البلاغات، وتبدأ أولى جلسات محاكمته أمام محكمة جنح الدقي في 3 يونيو المقبل.

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في تحرير شاب مختطف بعد احتجازه من قبل 3 أشخاص بسبب خلافات مالية بمنطقة المقطم.

نعى النائب العام المستشار محمد شوقي، المستشار مصطفى حلمي الحسيني، رئيس نيابة الاستئناف بالإسماعيلية، الذي وافته المنية إثر حادث سير أليم.



القبض على 8 فتيات بتهمة التعدي على زميلتهن بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 8 فتيات بمحافظة الشرقية، على خلفية واقعة التعدي بالضرب على فتاة أخرى، في حادثة أثارت جدلًا واسعًا بعد تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط تشكيل عصابي مكوّن من أربعة أشخاص، قاموا بالنصب على سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والاستيلاء على مبلغ مالي من حسابها البنكي.







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