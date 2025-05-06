الثلاثاء 06 مايو 2025
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حوادث

أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا إفريقيًا لتعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات

أكاديمية الشرطة تستقبل
أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا إفريقيًا في إطار برنامج تدريبي

 استقبلت أكاديمية الشرطة وفدًا من أعضاء هيئة التدريس بكلية الشرطة الرواندية، إلى جانب عدد من كبار ضباط إنفاذ القانون من عدة دول أفريقية، وذلك في إطار البرنامج التدريبي الذي تنظمه كلية الشرطة الرواندية في مجال القيادة والأركان العليا للشرطة.

 وشملت الجولة الدراسية للوفد زيارة ميدانية لأكاديمية الشرطة المصرية، بهدف الاطلاع على الإمكانيات التعليمية والتدريبية المتطورة في إعداد وتأهيل الكوادر الشرطية على المستويين المحلي والأفريقي.

 

كما حضر المشاركون خلال الزيارة محاضرتين حول جهود وزارة الداخلية المصرية في مكافحة الإرهاب، والدور المجتمعي الذي تضطلع به الوزارة في مجال حقوق الإنسان. 

وتضمنت الجولة زيارة لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حيث تفقد الوفد المركز المصري الدولي للتدريب على مكافحة المخدرات، واطلعوا على جهود التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.

 وتواصلت الزيارات التدريبية للوفد، حيث شملت المعهد القومي لتدريب القوات الخاصة، والمعهد القومي للحراسات والتأمين، وهما من أبرز الصروح التدريبية التي تُعد الكوادر الأمنية الأفريقية في مجالات التأمين والحراسة وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

كما قام الوفد بزيارة قطاع الأمن العام، وتفقد مسارح الجريمة للوقوف على الأساليب العلمية التي تعتمدها الأجهزة الأمنية المصرية في التعامل مع الجرائم المختلفة. واختتمت الجولة بزيارة مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان. 

حيث اطلع الدارسون على التجربة المصرية الفريدة في تطوير المنظومة العقابية ورعاية النزلاء، إضافة إلى جولة بالعاصمة الإدارية الجديدة كنموذج للمدن الذكية في الجمهورية الجديدة.

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وتعكس هذه الزيارة ما تتمتع به وزارة الداخلية المصرية من إمكانات تدريبية وبنية تحتية متطورة، تجعل منها وجهة رائدة للكوادر الأمنية من مختلف دول القارة للاستفادة من الخبرات والموارد المتوفرة.

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