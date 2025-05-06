الثلاثاء 06 مايو 2025
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حوادث

القبض على تشكيل عصابى استولى على أموال سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة

المتهمين بالنصب
المتهمين بالنصب

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط تشكيل عصابي مكوّن من أربعة أشخاص، قاموا بالنصب على سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والاستيلاء على مبلغ مالي من حسابها البنكي.

<strong>الداخلية تكشف ملابسات واقعة نصب على سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة والاستيلاء على أموالها من حسابها البنكي</strong>
الداخلية تكشف ملابسات واقعة نصب على سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة والاستيلاء على أموالها من حسابها البنكي

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو ظهرت فيه المجني عليها، حيث اتهمت أحد الأشخاص بالاتصال بها منتحلًا صفة موظف بخدمة عملاء أحد البنوك، وطلب منها تحديث بيانات حسابها البنكي، ما أتاح له سحب مبلغ مالي من حسابها دون علمها.

وبالفحص وإجراء التحريات، نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في تحديد هوية الجناة وضبطهم، وتبين أنهم أربعة أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية سابقة، ويقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.

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وخلال حملة الضبط، تم العثور بحوزتهم على 12 هاتفًا محمولًا تُستخدم في تنفيذ عمليات النصب والاحتيال، بالإضافة إلى المبلغ المالي المستولى عليه.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو الوارد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة.

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