الثلاثاء 06 مايو 2025
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محافظات

شاب ينهي حياة زوجته بسكين في الأقصر بسبب خلافات أسرية

اسعاف
اسعاف

شهدت منطقة أبو الجود وسط مدينة الأقصر جريمة قتل مروعة، ظهر اليوم الثلاثاء، حيث أنهى شاب حياة زوجته قتلا بالسكين بسبب خلافات أسرية.

زوج يتخلص من زوجته في الأقصر 

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا لقسم شرطة الأقصر، عن مقتل ربة منزل تدعى «م.م.ف» 24 عاما بعدة طعنات بواسطة سكين مطبخ على يد زوجها الذي يدعى «ح.ش» 33 عاما، داخل عش الزوجية ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.


وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر إلى محل البلاغ، وتبين من التحريات الأولية أن القتل جاء بسبب خلافات أسرية فيما بينهما، وجاري نقل الجثة إلى مشرحة المجمع الطبي الدولي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وجاري ندب الطبيب الشرعي لإعداد التقرير الطبي اللازم، ومن ثم التصريح بالدفن.


جرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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