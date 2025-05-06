النائب العام ينعى المستشار مصطفى حلمي الحسيني

نعى النائب العام المستشار محمد شوقي، المستشار مصطفى حلمي الحسيني، رئيس نيابة الاستئناف بالإسماعيلية، الذي وافته المنية إثر حادث سير أليم.

وأعرب النائب العام، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، ويسكنه فسيح جناته..

وفي وقت سابق نعى النائب العام، محمد هشام النجار، وكيل النائب العام، الذي وافته المنية إثر حادث سيرٍ أليم.

وأعرب النائب العام، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، ويسكنه فسيح جناته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.