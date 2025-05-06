الثلاثاء 06 مايو 2025
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حوادث

النائب العام ينعى المستشار مصطفى حلمي الحسيني

النائب العام المستشار
النائب العام المستشار محمد شوقي

نعى النائب العام المستشار محمد شوقي، المستشار مصطفى حلمي الحسيني، رئيس نيابة الاستئناف بالإسماعيلية، الذي وافته المنية إثر حادث سير أليم.
وأعرب النائب العام، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، ويسكنه فسيح جناته..

وفي وقت سابق نعى النائب العام، محمد هشام النجار، وكيل النائب العام، الذي وافته المنية إثر حادث سيرٍ أليم.

وأعرب النائب العام، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، ويسكنه فسيح جناته.

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النائب العام المستشار محمد شوقي رئيس الاستئناف المستشار مصطفى حلمي محمد حلمي

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