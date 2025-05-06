الثلاثاء 06 مايو 2025
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حوادث

سقوط لصوص الهواتف بأسلوب الخطف فى القليوبية

ضبط لصوص سرقة هواتف
ضبط لصوص سرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف فى القليوبية

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على لصوص هواتف المواطنين بأسلوب الخطف فى محافظة القليوبية.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين واستعادة الهاتف.

ضبط مرتكبي واقعة سرقة هاتف محمول من أحد المواطنين بالقليوبية بعد تداول الواقعة على مواقع التواصل

وبالفحص، تبين  تلقى  أجهزة الأمن بلاغًا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، أفادت فيه بقيام شخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية بسرقة الهاتف المحمول الخاص بزوجها، الذي يحمل جنسية إحدى الدول، وذلك بأسلوب "الخطف" أثناء سيره، ثم لاذا بالفرار.

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وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مرتكبي الواقعة وضبطهما، وهما شخصان لهما معلومات جنائية، وتم ضبط الدراجة النارية المستخدمة في الجريمة، والتي كانت بدون لوحات معدنية. وبإرشادهما تم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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