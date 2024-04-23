النائب العام ينعى وكيل نيابة توفى فجر اليوم

نعى المستشار محمد شوقي النائب العام وكيل النائب العام عمر محمد كامل عبد الغني، الذي وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من إبريل الجاري.

وأعرب النائب العام باسمه وباسم كافة أعضاء النيابة العامة عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة ويسكنه فسيح جناته.

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