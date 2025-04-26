كواليس إحالة نجل الفنان محمد رمضان للمحاكمة والاتهامات الموجهة له

في تطور جديد لاتهام نجل الفنان محمد رمضان بالتعدي على طفل داخل نادي بالجيزة، قررت النيابة العامة بمدينة السادس من أكتوبر، إحالة نجل الفنان محمد رمضان إلى محكمة الطفل، وحددت النيابة جلسة 15 مايو المقبل لبدء نظر القضية.

مطالب دفاع المجني عليه بعد الإحالة

وفي تطور لافت، كشف محامي المجني عليه أن فريق الدفاع سيتقدم بطلب خلال الجلسة الأولى بعدم اختصاص المحكمة الحالية، مشيرا إلى نية الدفاع في المطالبة بإدخال الفنان محمد رمضان كمتهم في القضية، استنادا إلى أقوال شهود الذين أكدوا مشاركته في الواقعة، وتواجده في مكان الحادث لحظة وقوعه.

وأوضح المحامي أن النيابة سبق أن استدعت الفنان محمد رمضان أكثر من مرة للتحقيق، إلا أنه لم يمتثل، مما يعزز مطلب ضمه للقضية.

وأضاف: "إذا تم قبول ضمه كمتهم، ستحال القضية من محكمة الطفل إلى محكمة الجنح، لكونها أصبحت تشمل متهما بالغا".

من جانبه، نفى محمد سالم، والد الطالب المجني عليه، وجود أي تواصل مع الفنان محمد رمضان أو محاميه، مؤكدا أنه لا توجد أية نوايا للصلح، ونافيا صحة ما تردد عن وجود اتفاق ودي لإنهاء الأزمة.

تحقيقات النيابة في الواقعة

ووفق ما جاء في التحقيقات، فإن الواقعة تعود إلى مشاجرة نشبت بين نجل الفنان محمد رمضان وطفل يدعى "عمر"، نجل مديرة شركة دعاية وإعلان، داخل أحد الأندية، إثر خلاف كلامي تطور إلى اعتداء جسدي، أدى إلى إصابة "عمر" بكدمات في وجهه.

وقدمت والدة المجني عليه بلاغا رسميا ذكرت فيه أنها توجهت إلى النادي عقب الحادث مباشرة، لكن نجل الفنان كان قد غادر المكان بصحبة مرافقين، مما دفعها لتحرير محضر رسمي بالواقعة.

وطالب دفاع أسرة الطفل "عمر" بتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه، نظير ما تعرض له الطفل من أذى نفسي، وحالة الرعب التي أصيب بها نتيجة الواقعة.

تفاصيل الدعوى المرفوعة في النيابة

وتضمنت الدعوى المرفوعة أمام نيابة أكتوبر الكلية، سردا مفصلا لواقعتين متهم فيهما الفنان محمد رمضان، الأولى تتعلق بقيامه - عبر اتصال مرئي - بتوجيه نجله "علي" إلى احتجاز الطفل داخل حمام النادي، حيث تم وضع كرسي ومقشة خلف الباب لمنعه من الخروج، حتى تدخل أحد الأطفال وساعده على الهرب.

أما الواقعة الثانية، فتتمثل في اشتراك الفنان محمد رمضان فعليا في الاعتداء، بعدما أمسك بالطفل "عمر" ليتيح لنجله صفعه على وجهه أمام عدد من المتواجدين بالنادي، مما تسبب في إصابات وثقتها التقارير الطبية، وفق ما ورد في الدعوى وشهادة المجني عليه أمام النيابة.

الواقعة بدأت بورود بلاغ رسمي من السيدة رولا عبدالله، مديرة بإحدى شركات الإعلانات، إلى مباحث أكتوبر، تتهم فيه نجل الفنان محمد رمضان بالتعدي على نجلها "عمر محمد" البالغ من العمر 11 عاما، بالضرب داخل النادي.

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