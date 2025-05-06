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حوادث

جنايات القاهرة تمد إدراج 11 شخصا على قوائم الكيانات الإرهابية 5 سنوات

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات أول درجة القاهرة الدائرة الثانية جنايات بدر المنعقدة في غرفة المشورة المشكلة برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم - رئيس المحكمة، مد إدارج 11 شخصا على قوائم الكيانات الإرهابية .
 

 مد إدراج 11 شخصا على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات 

 

وتضمن نص القرار، أصدرت  المحكمة القرار  في طلب المستشار النائب العام بمد الإدراج رقم 1 لسنة ۲۰۲۰ قرارات إدراج إرهابيين في شأن القضية رقم ٥٧١ لسنة ۲۰۲۰. ۲۰ حصر أمن الدولة العليا، وقررت المحكمة منعقدة في غرفة المشورة  مدة الإدراج لكل من:

 1 - محمود محمد فتحی بدر
2 - أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادى.
3-على السيد أحمد محمد بطيخ
4- محمد عبد الرحمن مرسى رمضان
5- محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن.
6- خالد أحمد أحمد أبو شادى.
7- أحمد سمير محمود أحمد عمار
8- أحمد زكى محمد على السيد الجمال
9- سامح مدبولي عبد الرحمن على.

10- أيمن كامل حسان متولى
11- عبد الرحمن قرنى معوض سيد مليجي.
 

وذلك،على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات أخرى تبدأ من تاريخ نهاية مدة الإدراج السابق، ونشر هذا القرار فى الوقائع المصرية مع ما يترتب على النشر وطوال مدته من آثار صدر هذا الحكم وتلى بجلسة يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٤/٢٦.
 

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محكمة جنايات أول درجة القاهرة الدائرة الثانية جنايات بدر غرفة المشورة النائب العام

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