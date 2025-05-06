الثلاثاء 06 مايو 2025
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حوادث

يواجه اتهامات بإهانة العلم المصري والإساءة للشعب، محمد رمضان أمام المحكمة يونيو المقبل

الفنان محمد رمضان،
الفنان محمد رمضان، فيتو

يواجه الفنان محمد رمضان اتهامات بإهانة العلم المصري والإساءة إلى الشعب، وهي الاتهامات التي حركت ضده عدد من البلاغات، وتبدأ أولى جلسات محاكمته أمام محكمة جنح الدقي في 3 يونيو المقبل.

 

القضية أثارت ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد واقعة اعتبرها البعض مساسًا بالرموز الوطنية، وعلى رأسها العلم المصري الذي يتمتع بحماية قانونية راسخة بموجب التشريعات النافذة.

 

ويأتي هذا الاتهام في ضوء القانون رقم 41 لسنة 2014، الذي شدد على ضرورة احترام العلم والنشيد الوطني، حيث أوجبت المادة العاشرة الوقوف احترامًا أثناء عزف السلام الوطني، وأكدت على دور المؤسسات في ترسيخ هذا الاحترام.

 

كما نصت المادة الحادية عشرة على أن "كل من أهان العلم أو خالف أحكام المادة العاشرة، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة لا تزيد عن 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، مع تشديد العقوبة حال تكرار المخالفة.

 

القانون ذاته ألغى كافة الأحكام السابقة المنظمة للعلم، وأعاد التأكيد على قدسية رموز الدولة، ووجوب صونها من أي إساءة أو تقليل من شأنها.

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