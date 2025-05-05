محافظ الأقصر يعلن افتتاح محطة صرف العشي 30 يونيو المقبل

قام المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بجولة تفقدية لمركز ومدينة الزينية، اليوم الإثنين، في إطار جولاته الميدانية بمراكز ومدن المحافظة لمتابعة كافة المشروعات للانتهاء منها ودخولها الخدمة بها.

جولة موسعة لمحافظ الأقصر في الزينية

واستهل محافظ الأقصر جولته بمشروع صرف صحي قرية العشي ، حيث قام المهندس عبد الله بكرى المدير التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، باستعراض المشروع الذى بلغت تكلفته ٢٩٦ مليون، وهو ضمن البروتوكول الذى أبرمته الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى مع الهيئة العربية لتصنيع مصنع المحركات، لتصميم وتنفيذ قريتى المدامود والعشى.

وتخدم محطة رفع العشي نحو ١٨ ألف نسمة تقريبا، من سكان نجوع ٦ نجوع وهما الدار، وأبو شقير، وأبو عدس، والناصرية، وأحمد عوض، وأبو الحسن، بقرية العشى، ومن المقرر انتهاء العمل بها ودخولها الخدمة ٣٠ يونية ٢٠٢٥.



وخلال الجولة وجه محافظ الأقصر بعمل مقايسة بتكلفة تقديرية لدخول خدمة الصرف الصحي بنجعي بخيت والحمامصة ، حيث كلف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لعمل الدراسات اللازمة.

كما تفقد مجمع قرية العشى والذى يضم مركز العشى المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل، والذى تديره هيئة الرعاية الصحية، ومركز صحة الأسرة بالعشى التابع لمديرية الصحة، حيث طالب الأهالى بأستمرار تشغيل الخدمة الطبية بعد الساعة الثالثة عصرا، وعلى الفور وجه محافظ الأقصر وكيل وزارة الصحة، بوجود طبيب متخصص يعمل بالوحدة حتى الساعة الثامنة مساء يوميا، وذلك بالتنسيق بين المديرية وهيئة الرعاية الصحية، ورفع كفاءة مركز صحة الأسرة بالعشى، مع الوعد مستقبلا بتوفير طبيب مقيم على مدار ٢٤ ساعة لأستخراج تصاريح دفن لوفيات القرية.

ووجه محافظ الأقصر بتحويل محول كهرباء مركز شباب العشى والمتواجد فى منتصف الطريق إلى جانب الطريق لتسهيل الحركة المرورية، وكذا وجه بعمل محول جديد عند مزلقان العشى بجوار جنابية السكك الحديد لتغذية مناطق العشى والصعايدة،وأمداد أعمدة الكهرباء بذات الطريق بكشافات وموصلات الأنارة.

رافق محافظ الأقصر خلال جولته اللواء دكتور هشام الشيمي، والدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وأحمد ابو عيش رئيس مدينة الزينية، والمهندسة مارى روحى مدير مشروعات الكهرباء بالمحافظة، والمهندسة إلهام مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

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