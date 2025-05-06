عقوبة الزوج المتهم بتبديد قائمة المنقولات الزوجية، و5 حالات تسقط الحكم

ترصد فيتو لقرائها، إجراءات عمل المحضر تبديد منقولات زوجية والمدة التي يسقط خلالها حكم تبديد قائمة المنقولات الزوجية، والعقوبة المقررة علي الزوج المتهم بالتبديد.

إجراءات عمل المحضر تبديد منقولات زوجية



- قيام الزوجة بعمل توكيل إلى المحامي المختص بالأحوال الشخصية.



-إرفاق نسخة مصورة من قائمة المنقولات وتقديمها.

-التوجه إلى قسم الشرطة التابع له وتقديم المستندات التالية:

-إرفاق صورة من التوكيل الذي تم عمله للمحامي وكذلك نسخة من البطاقة الشخصية للزوجة.

- إرفاق نسخة من الكارنيه الخاص بالمحامي.



-بعد ذلك تقوم الزوجة بالحصول على محضر تبديد منقولات جاهز وكتابة كافة البيانات الموجودة به.

-وبعد تحرير المحضر يتم الحصول على رقم المحضر الذي تم عمله.



حالات سقوط قائمة المنقولات الزوجية



- تقديم تنازل رسمي من الزوجة عن قائمة المنقولات الخاصة بها للزوج عند الطلاق بالخلع.

- إذا قدمت الزوجة وثيقة رسمية تفيد بأنها قامت باستلام المنقولات.

- إذا تم الطلاق بين الزوجين بالإبراء وتنازلت الزوجة عن حقوقها.

- تسقط قائمة المنقولات بانقضاء 3 سنوات إذا صدر حكم باسترداد المنقولات بالكامل ولم تقوم الزوجة بتنفيذ الحكم.

-تسقط قائمة المنقولات في حال صدور حكم باسترداد منقولات الزوجية أو صدور حكم بالتبديد لصالح الزوجة وقام الزوج بعمل عرض لتلك المنقولات واستلمتها بإحدى الطرق القانونية.



عقوبة الزوج المتهم بتبديد المنقولات

-الحبس 3 سنوات عقوبة تبديد المنقولات لأن جنحة تبديد المنقولات شأنها شأن إيصال الأمانة من حيث العقوبة

-فالزوج يتسلم المنقولات من زوجته على سبيل الأمانة، وبذلك تكون العقوبة المرصودة لجنحة تبديد المنقولات الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.







ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.