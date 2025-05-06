الداخلية تكشف ملابسات تعدي منادي سيارات على طبيبة بالإسكندرية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر طبيبة من قيام شخصين بممارسة مهنة "سايس" بدون ترخيص، وتعديهما عليها بالسب لرفضها دفع مبلغ مالي مقابل ركن سيارتها أمام إحدى المستشفيات بمحافظة الإسكندرية.

الداخلية تكشف ملابسات تعدي "سايسين بدون ترخيص" على طبيبة بالإسكندرية

وبالفحص، تبين أن الطبيبة لم تقم بتحرير محضر رسمي بالواقعة، إلا أن أجهزة الأمن قامت بإجراء التحريات اللازمة، والتي أسفرت عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاطلان أحدهما له معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة كما ورد بالمنشور، واعترافا بممارسة مهنة "السايس" بدون الحصول على التراخيص القانونية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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