الثلاثاء 06 مايو 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة 29 متهمًا في قضية "خلية العملة" إلى 16 يونيو للاطلاع

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة جنايات بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 29 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية العملة"، لجلسة 16 يونيو المقبل، وذلك للاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها.

وتنسب النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 15100 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر، أنهم خلال الفترة الممتدة من عام 1992 وحتى 23 مارس 2021، بعدد من المحافظات، من بينها القاهرة وسوهاج وكفر الشيخ، انضموا إلى جماعة الإخوان الإرهابية، المؤسسة على خلاف أحكام القانون، والتي تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والاعتداء على الحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والسعي لتغيير نظام الحكم بالقوة.

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المتهمون انضموا إلى جماعة الإخوان وارتكبوا أعمالا إرهابية

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الرقم 20 وحتى 29 شاركوا الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، فيما ارتكب المتهمون الثاني والثالث والتاسع، إلى جانب من العشرين حتى الخامس والعشرين، والمتهم التاسع والعشرين، أعمالًا إرهابية تمثلت في شراء العملات الأجنبية من خارج السوق المصرفية، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض الاقتصاد الوطني للخطر، عبر تقليص موارد الدولة من العملة الأجنبية.

كما وُجهت إليهم جميعًا تهم تمويل الإرهاب، من خلال جمع وتوفير وحيازة ونقل أموال ومستندات لصالح الجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.

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