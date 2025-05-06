فضيحة في كمبوند راقٍ، لاعب سابق يهرب من النافذة بعد ضبطه متلبسًا مع سيدة

شهد أحد الكمبوندات الراقية بالقاهرة، فضيحة مدوية بطلاها لاعب كرة قدم سابق وابنة مدرب شهير، حيث ضبطت الزوجة زوجها في وضع مخل مع سيدة غريبة داخل شقة الزوجية، وفر الزوج هاربا من نافذة الشقة، وتمكن رجال الأمن من ضبط السيدة.

ابنة مدرب تضبط زوجها يخونها داخل شقة الزوجية



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من ابنة مدرب، يفيد بضبط زوجها مع سيدة داخل شقة الزوجية داخل كمبوند شهير، وانتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.



وعندما علم الزوج بوصول الأمن فر هاربًا من نافذة الشقة، وتمكن رجال الأمن من ضبط السيدة التي كانت برفقة اللاعب داخل الشقة، وتم اقتيادها إلى ديوان القسم.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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