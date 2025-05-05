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حوادث

القبض على مدرس موسيقى تحرش بطفلة في مدرسة شهيرة بالقاهرة

القبض على مدرس، فيتو
القبض على مدرس، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مدرس موسيقى متهم بهتك عرض طالبة بالصف الأول الإعدادي  بأحد حمامات مدرسة خاصة شهيرة بدائرة  قسم شرطة العبور.

وذلك فور أن حرر والد الطفلة محضر رسمي بقسم شرطة العبور يفيد اتهامه المدرس بهتك عرض طفلته بحمام المدرسة. 

وأضاف في المحضر أن المتهم تعمد تعقب نجلته داخل الحمامات وفي ساحة المدرسة، حيث كان يحاول الإمساك بيدها وملامستها، وفي المرة الأخيرة، لحق بها أثناء دخولها  حمام  المدرسة في غياب الإشراف وحاول الاعتداء عليها، لولا صراخها واستغاثتها بزميلاتها اللاتي أنقذنها".

وأوضح أنه لجاء إلى إدارة المدرسة التي أخذت تدافع عن المدرسة ورفضت اتخاذ أي إجراء ضده.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار إحالته للنيابة العامة لتولي التحقيقات.

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بمديرية أن القاهرة قسم شرطة العبور بقسم شرطة العبور المدرسة

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