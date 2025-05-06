الثلاثاء 06 مايو 2025
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حوادث

القبض على 8 فتيات بتهمة التعدي على زميلتهن بالشرقية

القبض على 8 فتيات
القبض على 8 فتيات لتعدى على زميلتهم بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 8 فتيات بمحافظة الشرقية، على خلفية واقعة التعدي بالضرب على فتاة أخرى، في حادثة أثارت جدلًا واسعًا بعد تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة.

القبض على 8 فتيات لتعدى على زميلتهم بالشرقية <br> 
القبض على 8 فتيات لتعدى على زميلتهم بالشرقية 
 

 

قصة فيديو التعدى على فتاة الشرقية 

وبالفحص، تم تحديد المجني عليها، والتي أكدت في أقوالها أمام رجال الشرطة أنها تعرضت للاعتداء من قبل الفتيات المشار إليهن – وجميعهن مقيمات بدائرة قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان – وذلك على خلفية مشادة كلامية نشبت بينها وبين إحداهن عبر أحد تطبيقات الهاتف المحمول، لتقوم الأخيرة بالاستعانة بصديقاتها والتعدي عليها بالضرب بشكل جماعي.

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وتمكنت قوات الأمن من ضبط الفتيات المتهمات، وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة كما جاء في الفيديو المتداول. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضهن على النيابة العامة.

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