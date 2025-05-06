التصريح بدفن صديقين لقيا مصرعهما في انفجار خط غاز الواحات

صرحت جهات التحقيق بدفن شابين لقيا مصرعهما، وهم صديقان حذيفة الملا ومحمود عاطف.

حيث احترق جسديهما في حادث حريق خط غاز بطريق الواحات في مدينة 6 أكتوبر الذي اندلع يوم الأربعاء 30 أبريل الماضي، متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما، من حروق بأنحاء جسديهما، واستلم أسر المتوفين الجثمان وجاري دفنهما بمقابر عائلة كلا منهما.

الواقعة تعود إلى حدوث تسرب في خط الغاز بإحدى المناطق السكنية، مما أدى إلى انفجار ضخم تبعه اشتعال النيران، والتي امتدت إلى السيارات المارة والمواطنين الموجودين في المكان لحظة الانفجار.



وكان بيان وزارة الصحة والسكان، أعلن مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين.

وقالت الوزارة إنه تم نقل 8 من المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، و5 إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، حيث يتلقى جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة، وتتابع الوزارة حالة المصابين عن كثب لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية.



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