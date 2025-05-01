أخبار الفن اليوم: أمينة خليل ترد على أنباء استعدادها للزواج.. وتعليق رضا البحراوي على قرار إيقافه

شهدت الساحة الفنية، اليوم الخميس، العديد من الأخبار الهامة من أبرزها تعليق الفنانة أمينة خليل على أنباء زواجها قريبا.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

خرجت الفنانة أمينة خليل عن صمتها لترد على الأنباء التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، وزعمت استعدادها للاحتفال بحفل زفافها على أحد المصورين بعد قصة حب.

انضم الفنان ماجد المصري لأبطال الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان"، حيث يجسد شخصية صديق الفنان عمرو يوسف والذي يدعمه في أزمته العاطفية مع حبيبته.

أثار مؤدي المهرجانات، عدوية شعبان عبد الرحيم، الجدل في الساعات الماضية، بسبب سخريته من المطرب الشعبي رضا البحراوي، بعد إعلان إيقافه عن الغناء شهرا.

أقام المركز القومي للسينما فعاليات نادي سينما أوبرا الإسكندرية، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، في إطار سعيه المتواصل لدعم سينما الشباب وإتاحة مساحة لعرض ومناقشة الأفلام المستقلة.

شوقت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات الجمهور لألبوم الفنانة أصالة نصري الجديد.



تتصاعد أحداث مسلسل آسر في كل حلقة جديدة، حيث يحاول آسر حماية أسرته ويعمل بفعالية على تنفيذ خطته للانتقام من راغب وعزت وحياة.

تحدث فنان العرب محمد عبده عن حفله المرتقب في دار الأوبرا المصرية غدا تحت عنوان “ليلة الموسيقار طلال”.





خرج المطرب الشعبي، رضا البحراوي، عن صمته للتعليق على قرار نقابة المهن الموسيقية، بإيقافه عن الغناء شهرا، وإحالته للتأديب، بسبب واقعة فيديو الأغنية المسيئة.





قررت قناة إم بي سي مصر، عرض مسلسل حرب الجبالي، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد رزق، وذلك بعد أن تم تأجيل عرض العمل لثلاثة سنوات، حيث تم الانتهاء من تصويره عام ٢٠٢٢.

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