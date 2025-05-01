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ثقافة وفنون

القومي للسينما يقيم فعاليات نادي سينما أوبرا الإسكندرية (صور)

نادي سينما أوبرا
نادي سينما أوبرا الإسكندرية، فيتو

أقام المركز القومي للسينما فعاليات نادي سينما أوبرا الإسكندرية، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، في إطار سعيه المتواصل لدعم سينما الشباب وإتاحة مساحة لعرض ومناقشة الأفلام المستقلة.

فعاليات نادي سينما أوبرا الإسكندرية 

وتضمنت الفعاليات عرض أربعة أفلام قصيرة هي: فيلم "مدينة وظل" للمخرج أحمد عثمان، "هذا اليوم" للمخرج محمود صديق، "آميد" للمخرج حسين الشريف، وفيلم "٤١٠" للمخرجة حبيبة القبرصي.

وعقب العروض، أقيمت ندوة لمناقشة الأعمال الفنية المعروضة، أدارها الباحث والناقد السينمائي أحمد المسيري، وشهدت تفاعلًا مثريًا بين صُنّاع الأفلام والحضور من الجمهور ومحبي السينما.

نادي سينما أوبرا الإسكندرية

يُذكر أن نادي سينما أوبرا الإسكندرية يُقام شهريًا تحت إشراف فني للناقد السينمائي أحمد عسر، والدعوة تكون دائمًا عامة للجمهور المهتم بالفن السابع.

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