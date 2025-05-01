روتانا تشوق الجمهور لألبوم أصالة الجديد

شوقت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات الجمهور لألبوم الفنانة أصالة نصري الجديد.

وكتبت روتانا عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة إكس: عشّاق أصالة جـاهزين؟ تعرفوا اسم ألبوم أيقونة الشرق خلوا عيونكم على حسابات روتانا.

في جانب آخر، تطرح شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية جديدة للمطربة شيماء هلالي قريبا.



وتحمل الأغنية اسم “انت حبك” وتطرحها روتانا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

روتانا تطرح ألبوم جديد لبهاء سلطان

وطرحت شركة روتانا مؤخرا ألبوما جديدا للمطرب بهاء سلطان بعنوان “رسيني” والذي ضم 5 أغانٍ متنوعة.

ألبوم بهاء سلطان الجديد

ألبوم بهاء سلطان الجديد “رسيني” يضم 5 أغانٍ ومنهم: اترموا، بنشوف فلان، الطيبين، بالإضافة إلى أغنيتين أخريين.

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