الخميس 01 مايو 2025
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ثقافة وفنون

عرض مسلسل "حرب الجبالي "بعد 3 سنوات من التأجيل

مسلسل حرب الجبالي،
مسلسل حرب الجبالي، فيتو

قررت قناة إم بي سي مصر، عرض مسلسل حرب الجبالي، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد رزق، وذلك بعد أن تم تأجيل عرض العمل لثلاثة سنوات، حيث تم الانتهاء من تصويره عام ٢٠٢٢.

 

ولم يعلم أبطال المسلسل السبب وراء تأجيل المسلسل، الذي تم تصوير أغلب مشاهده بالعاصمة اللبنانية بيروت، إلا أنه قررت ام بي سي مصر عرض العمل عبر شاشتها، كما يعرض أيضا عبر منصة شاهد.

 

مسلسل حرب الجبالي

 

مسلسل "حرب الجبالى" يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم فى قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدى، نسرين أمين، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمى، دنيا المصرى، صفوة وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

 

تدور أحداث مسلسل "حرب الجيالى" في اطار اجتماعى شعبى، داخل أحد الأحياء الشعبية، وتشهد الحلقات حدوث صراعات بين الأبطال من أجل إرساء قيمة في نهاية القصة، حيث نرى تصارع بين فكرتي الخير والشر وأيهما ينتصر في النهاية، كما تظهر بطلات العمل يجسدن الطمع والنزاع من أجل المال.

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