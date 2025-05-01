ماجد المصري ينضم لأبطال فيلم السلم والثعبان 2

انضم الفنان ماجد المصري لأبطال الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان"، حيث يجسد شخصية صديق الفنان عمرو يوسف والذي يدعمه في أزمته العاطفية مع حبيبته.

ومن المقرر أن يبدأ ماجد المصري تصوير أولى مشاهده بالفيلم نهاية الأسبوع المقبل، حيث يعكف حاليا على التحضير للشخصية مع المخرج طارق العريان.

وبدأ أمس الأربعاء، تصوير أولى مشاهد الجزء الثاني من فيلم “السلم والثعبان”، بأحد الأستوديوهات الخاصة بالقاهرة، وذلك بعد تحضيرات استمرت لأكثر من شهرين.

فيلم السلم والثعبان

ويستمر تصوير فيلم السلم والثعبان لمدة ستة أسابيع متتالية، حيث حدد المخرج طارق العريان منتصف شهر يونيو المقبل لانتهاء التصوير.

ويشارك في بطولة فيلم “السلم والثعبان 2” بجانب عمرو يوسف الفنانة أسماء جلال وفدوى عابد وحاتم صلاح، والعمل من تأليف وإخراج طارق العريان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.