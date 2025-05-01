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ثقافة وفنون

ماجد المصري ينضم لأبطال فيلم السلم والثعبان 2

ماجد المصري، فيتو
ماجد المصري، فيتو

انضم الفنان ماجد المصري لأبطال الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان"، حيث يجسد شخصية صديق الفنان عمرو يوسف والذي يدعمه في أزمته العاطفية مع حبيبته.

 

ومن المقرر أن يبدأ ماجد المصري تصوير أولى مشاهده بالفيلم نهاية الأسبوع المقبل، حيث يعكف حاليا على التحضير للشخصية مع المخرج طارق العريان.

 

وبدأ أمس الأربعاء، تصوير أولى مشاهد الجزء الثاني من فيلم “السلم والثعبان”، بأحد الأستوديوهات الخاصة بالقاهرة، وذلك بعد تحضيرات استمرت لأكثر من شهرين.

 

فيلم السلم والثعبان

ويستمر تصوير فيلم السلم والثعبان لمدة ستة أسابيع متتالية، حيث حدد المخرج طارق العريان منتصف شهر يونيو المقبل لانتهاء التصوير.

 

ويشارك في بطولة فيلم “السلم والثعبان 2” بجانب عمرو يوسف الفنانة أسماء جلال وفدوى عابد وحاتم صلاح، والعمل من تأليف وإخراج طارق العريان.

 

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ماجد المصري الفنان ماجد المصري فيلم السلم والثعبان فيلم السلم والثعبان 2

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