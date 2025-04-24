مسلسل آسر الحلقة 18، راغب يعترف لمجد أن جاد ابنه

تصاعدت الأحداث بمسلسل آسر الحلقة 18 بشكل درامي مكثف، حيث يستمر راغب في الشك في نسب جاد له، خاصة بعد أن زرع في قلبه الشك كل من عزت وغازي، فيقرر راغب أن يقص جزءًا من شعر الطفل لإجراء تحليل DNA، ليكتشف بعدها أن جاد ليس ابنه البيولوجي، ويعترف بذلك في محادثة صريحة مع مجد الذي يتخيله وكأنه حي ويسمعه وهو في قبره.

ويحاول راغب الاقتراب من حياة وبعد ليلة رومانسية رغبة منه في إنجاب طفل ثان ولكنه يكتشف أن حياة تتناول حبوب منع الحمل، ما يدل على عدم رغبتها في إنجاب طفل آخر منه، ما يدفعه للخضوع لرغباته الشخصية، في ظل برود ورفض زوجته المستمر.

أما آسر، فلا يتحمل صدمة اعتراف راغب بنيته إنجاب طفل آخر من حياة، فيطلب من شقيقتها ناي أن تعود معه إلى المنزل، وهناك، تقضي معه ناي لحظات رومانسية، وتخبره بأنها لن تتركه أبدا، لكن آسر يتذكر خيانة حياة له، فيغضب وينفعل ويطرد ناس من منزله مما يؤدي إلى جرح ناي.

تقرر حياة الذهاب إلى آسر لمواجهته ومعرفة سر ما فعله مع شقيقتها، وتطلب منه أن يخبرها بالحقيقة عما حدث بينه وبين ناي، يعترف لها آسر بأنه لا يزال متأثرًا بجراح الماضي، وأنه يرى كل امرأة على أنها تلك التي خانته.



تقول له حياة إنه يجب أن يواجه تلك المرأة، وتطرح عليه سؤالًا: “لو كانت أمامك الآن، ماذا كنت ستقول لها؟” فيرد بأنه سيسألها: “لماذا فعلتي ذلك؟” تترك هذه المواجهة أثرًا عميقًا في نفس آسر، ويشعر بضعف شديد، يزداد عندما يواجه الخال، الذي يواجهه بحقيقته المؤلمة: أنه لا يزال أسيرًا للماضي، ولا يعرف كيف يخرج منه أو يقرر مستقبله وأنه يريد مسامحة حياة بالرغم من كل ما فعلته معه.

تفاصيل مسلسل آسر

مسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

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