الخميس 01 مايو 2025
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ثقافة وفنون

روتانا تطرح "أنت حبك" لـ شيماء هلالي قريبا

شيماء هلالي، فيتو
شيماء هلالي، فيتو

تطرح شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية جديدة للمطربة شيماء هلالي قريبا.

وتحمل الأغنية اسم “انت حبك” وتطرحها روتانا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

روتانا تطرح ألبوم جديد لبهاء سلطان

وطرحت شركة روتانا مؤخرا ألبوما جديدا للمطرب بهاء سلطان بعنوان “رسيني” والذي ضم 5 أغانٍ متنوعة.

ألبوم بهاء سلطان الجديد

ألبوم بهاء سلطان الجديد “رسيني” يضم 5 أغانٍ ومنهم: اترموا، بنشوف فلان، الطيبين، بالإضافة إلى أغنيتين أخريين. 

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شيماء هلالي المطربة شيماء هلالي روتانا شركة روتانا للصوتيات والمرئيات

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