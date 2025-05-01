الخميس 01 مايو 2025
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ثقافة وفنون

محمد عبده: الموسيقار طلال يقدم السهل الممتنع ومزيكا تلائم الزمن

محمد عبده، فيتو
محمد عبده، فيتو

 

تحدث فنان العرب محمد عبده عن حفله المرتقب  في دار الأوبرا المصرية غدا تحت عنوان “ليلة الموسيقار طلال”.

 

وقال محمد عبده في تصريحات لقناة روتانا:الموسيقار طلال هو من الرواد في عالم الموسيقى، له أكثر من 25 سنة أو 30 سنة يلحن ونحن نغني له، فهو من المخضرمين.

 

أضاف فنان العرب: الموسيقار طلال نجوميته ساطعة في كل البلدان العربية، وأبرز ما يمزيه هو أنه يقدم السهل الممتنع، الموسيقى التي بها خفة وطرب وتلائم الزمن.

 

ويجري فنان العرب بروفات مستمرة للحفل، الذي يأتي  بعنوان “ليلة الموسيقار طلال”، وهو الحفل الأول لمحمد عبده في مصر بعد غياب 3 سنوات.

 

 

وفي وقت سابق قدم فنان العرب محمد عبدهجلسة استثنائية في موسم الرياض على مسرح محمد عبده أرينا.

 

وشدا محمد عبده خلال الجلسة بباقة من أجمل أغنياته مثل “لي ثلاثة أيام”، والتي تفاعل معها الجمهور بحرارة شديدة.

 

حفل محمد عبده في فبراير الكويت

في جانب آخر، كان قد شارك الفنان محمد عبده أيضًا ضمن فعاليات فبراير الكويت 2025، وسط حضور جماهيري كبير.

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