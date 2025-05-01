الخميس 01 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 24

باسل خياط، فيتو
باسل خياط، فيتو

 تتصاعد أحداث مسلسل آسر في كل حلقة جديدة، حيث يحاول آسر حماية أسرته ويعمل بفعالية على تنفيذ خطته للانتقام من راغب وعزت وحياة.

وفي ظل هذا التصاعد المتواصل يبحث متابعو المسلسل عن موعد عرض حلقات العمل الشيق.

موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 24 على منصة شاهد

ومن المقرر عرض  مسلسل آسر الحلقة 24 على منصة شاهد اليوم الخميس في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

تفاصيل مسلسل آسر 

مسلسل آسر هو النسخة العربية من  المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

 

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

ويتكون مسلسل آسر من 90 حلقة، وهو ما يتيح الفرصة لصناعه لتقديم تفاصيل دقيقة ومتشعبة عن الشخصيات والخطوط الدرامية المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 24 المسلسل التركي باسل خياط باميلا الكيك مسلسل آسر موعد عرض مسلسل آسر
ads

الأكثر قراءة

تعرف على مراحل التقاضي في واقعة طفل البحيرة بعد الحكم على المتهم بالمؤبد

آخر كلام، موعد ومكان نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

بعد العاصفة الترابية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

ظاهرة احتراق أشجار إسرائيل من داخلها تثير الفزع، والنشطاء: معجزة وغضب من الله (فيديو)

سعر كيلو الألومنيوم اليوم الخميس 1-5-2025 بالأسواق

الأهلي يستقر على رحيل مدافع الفريق في الميركاتو الصيفي

بعد غلق محور التسعين لمدة 20 يومًا، 6 تحويلات مرورية للسيارات

هيئة الدواء تحذر: المضادات الحيوية تؤثر على نتيجة تحليل جرثومة المعدة

خدمات

المزيد

سعر كيلو الألومنيوم اليوم الخميس 1-5-2025 بالأسواق

سعر كيلو السكر اليوم الخميس 1-5-2025 في الأسواق

هذا العيار يسجل 4055 جنيها، كيف استقبل الذهب عيد العمال؟

بعد التراجعات الأخيرة، تعرف على سعر صرف الدولار بالبنوك اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

4 مدربين وطنيين قادوا الفراعنة للتتويج بأمم إفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معجزة سيدنا نوح كما وردت في القرآن الكريم

في عيد العمال، تعرف على مكانة العمل في الإسلام

تفسير رؤية الملابس الممزقة في المنام وعلاقتها بعدم الاستقرار المادي

المزيد
الجريدة الرسمية