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ثقافة وفنون

أمينة خليل: منذ الانتهاء من مسلسل لام الشمسية وأنا في صمت

أمينة خليل، فيتو
أمينة خليل، فيتو

عبرت الفنانة أمينة خليل عن سعادتها بنجاح مسلسل لام شمسية، قائلة: "منذ الانتهاء من المسلسل وأنا في صمت، أعجز عن التعبير وممتنة جدًا وفخورة بأن اسمي كان مع الزملاء في هذا المشروع الرائع، خاصة وأن هناك العديد من الأشخاص كانوا وراء العمل وقاموا بمجهودات كبيرة".

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن لتكريم أبطال وفريق عمل مسلسل لام شمسية، بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، والمهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة


 

وأضافت: "أوجه شكرًا خاصًا لكل الزملاء في العمل، وللمؤلفة مريم نعوم، والمخرج كريم الشناوي، لأنكم بالنسبة لي شيء كبير جدًا. منذ أن انتهيت من المسلسل وأنا في صمت، أعجز عن التعبير. أنا ممتنة جدًا وفخورة بأن اسمي كان معكم في هذا المشروع الرائع الذى لا ينسى.

وتابعت أمينة خليل في رسالتها الخاصة لمحمد السعدي: "السعدي، أنت تعرف جيدًا ما تمثل لي، أشكر لك رؤيتك لهذا المسلسل، وكيف رأيت فيه إمكانيات كبيرة للتأثير".

واختتمت بتوجيه رسالة خاصة للطفل علي، قائلة: "ألف شكر لك، وأتمنى لك مستقبلًا مشرقًا، وربنا يحفظك".

 

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