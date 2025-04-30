رئيس روتانا يحضر بروفات محمد عبده لحفله المرتقب في دار الأوبرا (فيديو)

حرص سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على حضور بروفة فنان العرب محمد عبده لحفله المرتقب في دار الأوبرا المصرية.

وتواجد سالم الهندي في بروفات فنان العرب وسط أجواء من البهجة، ويقام الحفل يوم 2 مايو المقبل بدار الأوبرا المصرية.

ويجري فنان العرب بروفات مستمرة للحفل، الذي يأتي بعنوان “ليلة الموسيقار طلال”، وهو الحفل الأول لمحمد عبده في مصر بعد غياب 3 سنوات.

وفي وقت سابق قدم فنان العرب محمد عبده جلسة استثنائية في موسم الرياض على مسرح محمد عبده أرينا.

وشدا محمد عبده خلال الجلسة بباقة من أجمل أغنياته مثل “لي ثلاثة أيام”، والتي تفاعل معها الجمهور بحرارة شديدة.

حفل محمد عبده في فبراير الكويت

في جانب آخر، كان قد شارك الفنان محمد عبده أيضا ضمن فعاليات فبراير الكويت 2025، وسط حضور جماهيري كبير.

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