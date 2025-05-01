الخميس 01 مايو 2025
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ثقافة وفنون

أمينة خليل ترد على أنباء استعدادها للزواج قريبا (خاص)

أمينة خليل، فيتو
أمينة خليل، فيتو

خرجت الفنانة أمينة خليل عن صمتها لترد على الأنباء التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، وزعمت استعدادها للاحتفال بحفل زفافها على أحد المصورين بعد قصة حب.

حقيقة زواج أمينة خليل 

ونفت “خليل” في تصريح خاص لـ “فيتو” الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية، متابعة: “هناك أحد الأشخاص نسب كلام على لساني بغرض الترند فقط”.

وأضافت: “أنا لما أعوز أتكلم وأقول حاجة هعمل كدا، مش علشان مجرد جدل وترندات، حد يتكلم في حاجة ليها دعوة بحياتي الشخصية”.

وترددت على مدار الساعات الماضية أخبار عن استعداد الفنانة أمينة خليل للزواج من أحد المصورين بعد وجود قصة حب بينهما.

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