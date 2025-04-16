أخبار مصر: غلق 11 فرعًا لـ بلبن بالجيزة بسبب حالات تسمم، لحظة احتجاز مدير مدرسة لطالب كفر الشيخ، غلق عيادة ابنة أصالة بالقاهرة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بعد وقوع حالات تسمم، غلق وتشميع 11 فرعا لـ بلبن في الشيخ زايد والجيزة

قامت قوات مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية بإغلاق وتشميع 11 فرعًابلبن بالشيخ زايد ومناطق متفرقة بالجيزة بعد إصابة.

حافي وخلف قضبان، لحظة احتجاز مدير مدرسة "الربع" بكفر الشيخ للطالب صاحب الأزمة (فيديو)

حصلت "فيتو" على مقطع فيديو يوثق واقعة احتجاز محمد شوقي، مدير مدرسة الربع الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، المعتدي على أحد الطلاب داخل مكتبه، وهي الواقعة التي ما زالت قيد التحقيق.

غلق وتشميع عيادة جلدية ملك شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة بالقاهرة الجديدة

أغلقت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة عيادة جلدية ملك شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة.

هنا الزاهد عن علاقتها بأحمد فهمي: كان التوب بالنسبة لي بعد ربنا وحاليا أنا في أسعد فترات حياتي

كشفت الفنانة هنا الزاهد الكثير من تفاصيل حياتها الشخصية، سواء في مرحلة الطفولة أو فترة زواجها وانفصالها عن الفنان أحمد فهمي، مؤكدة: "اكتشفت أن قلبي ده لازم أحافظ عليه وهيبقى صعب أوي حد يدخل حياتي، عارف لما قلبك يتكسر أوي، قلبي حصل له كده، ورممت قلبي لوحدي، أهلي ساعدوني ووقفوني على رجلي، لكن لما ببقى لوحدي بلاقي قلبي مكسور".

قطع أذنه وضربه بمفتاح عربية، شقيقة الطالب المعتدى عليه من مدير مدرسة بكفر الشيخ تروي تفاصيل صادمة

أثارت واقعة اعتداء مدير مدرسة "الربع" الإعدادية في بلطيم، كفر الشيخ، على أحد الطلاب الجدل، حيث اتهمت شقيقة الطالب المدير بالاعتداء على شقيقها بوحشية.

رئيس لجنة التظلمات يحدد موعد جلسة حسم أزمة انسحاب الأهلي

أكد المستشار محمد عبده صالح، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أنه لم يتم إصدار أو مناقشة أي قرارات في مباراة الأهلي والزمالك، وما زلنا في مرحلة الاستماع والنظر في الأوراق المعروضة من الأندية الثلاثة الأهلي والزمالك وبيراميدز.

ترامب: انخفاض أسعار جميع المنتجات تقريبا بما فيها البنزين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أسعار جميع المنتجات، بما فيها البنزين والبقالة، تنخفض مع فرض الولايات المتحدة "رسومًا جمركية قياسية".

مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في تصادم ميكروباص بملاكي بطريق الإسماعيلية بورسعيد (صور)

لقي شخصان مصرعهما وأُصيب 7 آخرين في تصادم مروع بين سيارتين على طريق الإسماعيلية بورسعيد.

أول لاعب إفريقي يفعلها، برشلونة يدخل جيراسي تاريخ دوري أبطال أوروبا

دخل الغيني سيرهو جيراسي، مهاجم بروسيا دورتموند، التاريخ من أوسع أبوابه بعد الهاتريك الاستثنائي أمام برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

بعد أكثر من 3 سنوات مفاوضات، اتفاق تاريخي في منظمة الصحة العالمية لمكافحة الجوائح

توصلت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إلى اتفاق وصف بـ"التاريخي" لمكافحة الجوائح في المستقبل.

إنقاذ مريض مصاب بتليف كبد وتضخم طحال من نزيف حاد بالجهاز الهضمي بمستشفى القاهرة الجديدة التخصصي

أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة استقبال فريق الجهاز الهضمي بالمستشفى مريضًا يبلغ من العمر 42 عامًا، يعاني من أعراض أنيميا حادة.

كل شيء مكتوب باللغة الصينية، ترامب يثير مجددا أزمة قناة بنما

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تأثير الصين في إدارة قناة بنما "لا يعجب" الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن واشنطن تعمل مع بنما حاليًّا في هذا الشأن.

مجموعة السبع تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان

دعت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، إلى "وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار" في السودان، حيث دخلت الحرب بين الجيش ومليشيا الدعم السريع عامها الثالث.

اليوم، محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير مصري سابق

تستأنف محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير مصري سابق، بعدما أمرت بتوقيع الكشف الطبي على المتهمين بإيداع المتهمين الأول والثاني مصحة نفسية الجلسة السابقة لملاحظة قواهما العقلية.

بيع العلامات الفاخرة بأقل من عشر ثمنها والشحن مجاني، مقاطع فيديو من الصين تهز أمريكا

أثارت مقاطع فيديو متداوَلَة على منصات التواصل الاجتماعي موجة من الجدل والغضب في الصين؛ وذلك بعد أن كشف عدد من المُصنعين المحليين عن كواليس تصنيع منتجات علامات الأزياء الفاخرة، وبيعها بأسعار تقل كثيرًا عن المعروضة في الأسواق العالمية.

أهلي هيرفضوه، عارضة الأزياء الأردنية تفجر مفاجأة عن علاقتها بـ حسام حبيب (فيديو)

في أول رد لها على الشائعات التي انتشرت في الأيام الأخيرة، كشفت عارضة الأزياء الأردنية سارة عوادين صحة ما تردد عن ارتباطها بالفنان حسام حبيب.

اليوم، الحكم في استئناف حبس كروان مشاكل بتهمة سب ريهام سعيد

تصدر محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حكمها في الاستئناف المقدم من التيك توكر كروان مشاكل، على حكم حبسه 4 أشهر بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد.

اليوم، إطلاق منظومة "الخصم المباشر" للخبز المدعم في بورسعيد

تبدأ وزارة التموين اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، تطبيق منظومة جديدة للخبز المدعم (الخصم المباشر) في محافظة بورسعيد بشكل تجريبي، على أن يتم تعميمها في ما بعد، تمهيدًا لتطبيق الدعم النقدي.

عبر جسر جوي ضخم، أسلحة أمريكية ثقيلة تصل إلى إسرائيل

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة الأمريكية وصلت إلى إسرائيل عبر جسر جوي خلال الأيام الماضية.

بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز (صور)

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة الدولي، منذ قليل في طريقها إلى جنوب إفريقيا، لخوض مباراة صن داونز، في ذهاب الدور نصف النهائي، من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

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