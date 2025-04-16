كل شيء مكتوب باللغة الصينية، ترامب يثير مجددا أزمة قناة بنما

قناة بنما ، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تأثير الصين في إدارة قناة بنما "لا يعجب" الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن واشنطن تعمل مع بنما حاليًّا في هذا الشأن.

وقال ترامب في حديث لقناة "فوكس نيوز"، مساء أمس الثلاثاء: "لا يعجبنا كيف تدار ( قناة بنما )، ولا يعجبنا التأثير الصيني".

وتابع: "عندما نظرنا إلى ذلك قبل سنة، فإن كل علم تقريبًا وكل شيء كان مكتوبًا باللغة الصينية. وقلت إننا لم نسلمها للصين، بل سلمناها لبنما".

واعتبر ترامب أن الولايات المتحدة كان يجب ألا تسلم السيطرة على القناة لبنما، مضيفًا: "نحن نعمل مع بنما الآن. ونحن سنحدد ماذا سنفعل في هذا الشأن".

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عن عزمه استعادة السيطرة الأمريكية على قناة بنما، فيما رفضت سلطات بنما أي تدخل أمريكي، وشددت على أن القناة تعتبر ملكًا لها.

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