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قطع أذنه وضربه بمفتاح عربية، شقيقة الطالب المعتدى عليه من مدير مدرسة بكفر الشيخ تروي تفاصيل صادمة

وزير التربية والتعليم،
وزير التربية والتعليم، فيتو

أثارت واقعة اعتداء مدير مدرسة "الربع" الإعدادية في بلطيم، كفر الشيخ، على أحد الطلاب الجدل، حيث اتهمت شقيقة الطالب المدير بالاعتداء على شقيقها بوحشية.

 

شقيقة الطالب: "اعتداء وحشي على شقيقي"

وقالت شروق محمد، شقيقة الطالب شريف، إن شقيقها البالغ من العمر 15 عامًا تعرض لاعتداء وحشي من قبل مدير المدرسة، حيث قام بالضرب باستخدام أداة حادة (مفتاح سيارة على الأرجح)، ما تسبب في جرح قطعي في رأسه استدعى 7 غرز، بالإضافة إلى كدمات في جسده وقطع في أذنه نتيجة قيام المدير بعضِّه.

 وأضافت أن المدير قام باحتجاز شقيقها داخل المدرسة بدلًا من الاطمئنان عليه أو استدعاء أهله، وعندما ذهبت والدتها للاطمئنان عليه، منعها من رؤيته ووجه إليها الشتائم بحسب قول شقيقة الطالب

 وأشارت إلى أن المدير حرص على تقديم بلاغ ضد والدتها يتهمها بالاعتداء عليه.

 

رد المدير: "أنا أحمي سمعة المدرسة"

من جانبه، رد محمد شوقي العباسي، مدير المدرسة، عبر منشور على "فيسبوك"، نافيًا التهم الموجهة إليه، وقال إنه ليس بلطجيًّا وأنه كان يقوم بواجبه في حماية المدرسة وطلابها، خاصة الطالبات.

 وأوضح أن الطالب ليس من طلاب المدرسة وأن الحملة ضده ما هي إلا "تشويه" من قبل أشخاص غير مسؤولين، مؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد الشائعات الموجهة ضده.

 

وزارة التربية والتعليم: استبعاد المدير للتحقيق

أعلنت وزارة التربية والتعليم استبعاد مدير المدرسة لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة من المتابعة للانتقال إلى المدرسة للتحقق من الواقعة، ووفق تقرير الوزارة، فإن الحادث وقع خارج سور المدرسة، حيث قام المدير بضرب الطالب واحتجازه داخل المدرسة، ثم سلَّمه للشرطة. كما أشارت الوزارة إلى أن التحقيقات جارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم كفر الشيخ

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