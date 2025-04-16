غلق وتشميع عيادة جلدية ملك شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة بالقاهرة الجديدة

أغلقت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة عيادة جلدية ملك شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة.

وجاء ذلك خلال حملة استهدفت التفتيش على بعض العيادات والمراكز الطبية للكشف عن تراخيصهم، وباقتحام قوات الأمن والجهات المعنية تبين عدم توافر اشتراطات التراخيص الخاصة بالعيادة المذكورة كما تم ضبط أدوية غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وأجهزة طبية غير مرخصة وتم تشميع وغلق العيادة لابنة الفنانة أصالة.

وتحرر محضر بالواقعة إداري قسم شرطة القاهرة الجديدة الموجود بدائرة المركز، وجار إحالته للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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