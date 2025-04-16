بيع العلامات الفاخرة بأقل من عشر ثمنها والشحن مجاني، مقاطع فيديو من الصين يهز أمريكا

أثارت مقاطع فيديو متداوَلَة على منصات التواصل الاجتماعي موجة من الجدل والغضب في الصين؛ وذلك بعد أن كشف عدد من المُصنعين المحليين عن كواليس تصنيع منتجات علامات الأزياء الفاخرة، وبيعها بأسعار تقل كثيرًا عن المعروضة في الأسواق العالمية.

Not China yang tetiber spill the tea luxury brand mana yang buat dekat kilang diorang.



Even it’s open secret but since Donald Trump starts the tariff war dengan China, supplier diorang terus menumpahkan teh haha.



China said seprais bestie! Yang dupe kau beli tu actually ori 😂 pic.twitter.com/nxIFtppB0f April 13, 2025

وظهر في المقاطع عدد من الموردين الصينيين وهم يستعرضون كيفية تصنيعهم حقائب من علامات شهيرة، مثل “بيركين” و”لويس فيتون” و”شانيل”، مؤكدين أن بعض هذه المنتجات تباع مباشرة من المصانع الصينية بأقل من عُشر سعرها الأصلي.

وذكر أحد الموردين أن حقيبة من طراز “بيركين” تُباع عادة بسعر 34.000 دولار أمريكي، ويمكن شراؤها من المصنع نفسه مقابل 1.400 دولار فقط، مع توفير الشحن المجاني وتغطية رسوم الاستيراد.

China is definitely having their moment… The tea is steaming hot 🥵 pic.twitter.com/5OAYHeo5NG — Meidas_Charise Lee (@charise_lee) April 12, 2025

وتأتي هذه التحركات في ظل توتر مستمر ناجم عن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة؛ إذ يحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركات الأمريكية على إعادة التصنيع إلى الداخل، بينما يلجأ المصنعون الصينيون إلى وسائل التواصل لتسويق منتجاتهم مباشرة للمستهلكين حول العالم.

ووفقًا لموقع “Money Control”، يستخدم الموردون موادَّ عالية الجودة وعمالة ماهرة، ويعرضون المنتجات بدون شعارات العلامات التجارية؛ لتفادي الملاحقات القانونية؛ ما أثار جدلًا واسعًا بشأن هوامش الربح الضخمة التي تجنيها تلك العلامات.

كما ألقت هذه المقاطع بظلالها على النقاشات الجارية حول نتائج الحرب التجارية، وخصوصًا في ظل استمرار التعريفات الجمركية الأمريكية المرتفعة على السلع الصينية، التي تبلغ حاليًا 145%، مقابل رسوم انتقامية صينية، تصل إلى 125%.

وفي مواجهة الضغوط أكد الرئيس الصيني شي جين بينج تمسُّك بلاده بسيادتها الاقتصادية، ورفضه لما وصفه بـ”التنمر الأحادي”، معلنًا أن بكين ستواصل الإصلاحات الداخلية، وتوسيع شراكاتها الاقتصادية على مستوى العالم.

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