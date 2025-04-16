هنا الزاهد عن علاقتها بأحمد فهمي: كان التوب بالنسبة لي بعد ربنا وحاليا أنا في أسعد فترات حياتي

كشفت الفنانة هنا الزاهد الكثير من تفاصيل حياتها الشخصية، سواء في مرحلة الطفولة أو فترة زواجها وانفصالها عن الفنان أحمد فهمي، مؤكدة: "اكتشفت أن قلبي ده لازم أحافظ عليه وهيبقى صعب أوي حد يدخل حياتي، عارف لما قلبك يتكسر أوي، قلبي حصل له كده، ورممت قلبي لوحدي، أهلي ساعدوني ووقفوني على رجلي، لكن لما ببقى لوحدي بلاقي قلبي مكسور".

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج ABtalks: “مفيش حد هيدخل حياتي إلا لو عارفة إنه صح أوي، غير لما أبقى عارفة أنه صح أوي، واللي بفكر فيه دلوقتِ هو أبسط هنا وأي حاجة كنت عايز أعملها بعملها حتى اللي ما كنتش بعملها".

وتحدثت عن فترة زواجها من الفنان أحمد فهمي، قائلة: "أنا وقت زواجي كنت ناسية هنا وكنت بدي الأولوية للقدامي أكتر مني لأنه التوب بالنسبة لي بعد ربنا".

أوضحت هنا الزاهد أنها لا تعاني من عقدة حاليًّا قائلة: "أنا في أسعد فترات حياتي، والفترة دي مركزة في إني أسعد هنا، وأي حاجة كنت نفسي أعملها بعملها".

وعن ذكرياتها مع والدها ووالدتها قبل الانفصال، قالت: "طبعًا أفتكر ذكريات كتير، كانت علاقتهم حلوة جدًّا، وانفصلوا بطريقة راقية جدًّا لما حسوا إنهم مش مناسبين لبعض، وحتى الذكريات اللي فاكراها لهم حلوة، والذكريات الحلوة بتوجع أكتر من الذكريات الوحشة".

أوضحت هنا الزاهد أنها بقيت على تواصل مع والدها بعد انفصاله عن والدتها قائلة: "هو كان ما بيكلمنيش كتير لكن بيسأل عني على فترات وعنده عيلة ومشغول بيهم، وأول مرة كلمني مكالمة طويلة ساندني وقال كده أحسن ليكِ، وفضلنا على تواصل على فترات".

وتابعت: "جوز ماما الله يرحمه عوضني لكن عمره ما يبقى بنسبة 100 في الـ 100، ومخي كان كبير جدًّا على سني".

تحدثت هنا الزاهد خلال اللقاء عن الأشياء التي تغيرت في شخصيتها بعد انفصالها عن زوجها السابق قائلة: "اكتشفت إني لازم أحافظ على قلبي جدًّا، وهيبقى صعب جدًّا حد يدخل حياتي".

وأضافت هنا الزاهد: "عارف لما تبقى قلبك اتكسر أوي، هو حصل له كده، رممته لوحدي وأهلي كإنهم رمموني ووقفوني على رجلي، بس بالليل وإنت نايم لوحدك بتبقى لوحدك. ومفيش حد هيدخل حياتي إلا لو عارفة إنه صح أوي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.