الأربعاء 16 أبريل 2025
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خارج الحدود

ترامب: انخفاض أسعار جميع المنتجات تقريبا بما فيها البنزين

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أسعار جميع المنتجات، بما فيها البنزين والبقالة، تنخفض مع فرض الولايات المتحدة "رسومًا جمركية قياسية".

وأضاف في منشور على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي أن معدل التضخم في الولايات المتحدة ينخفض، دون الكشف عن أي بيانات محددة.

وأظهرت بيانات حكومية أمريكية صدرت في العاشر من أبريل انخفاضًا غير متوقع في أسعار المستهلك في مارس.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البنزين البقالة رسوما جمركية أسعار المستهلك

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