ترامب: انخفاض أسعار جميع المنتجات تقريبا بما فيها البنزين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أسعار جميع المنتجات، بما فيها البنزين والبقالة، تنخفض مع فرض الولايات المتحدة "رسومًا جمركية قياسية".

وأضاف في منشور على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي أن معدل التضخم في الولايات المتحدة ينخفض، دون الكشف عن أي بيانات محددة.

وأظهرت بيانات حكومية أمريكية صدرت في العاشر من أبريل انخفاضًا غير متوقع في أسعار المستهلك في مارس.

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