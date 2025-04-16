الأربعاء 16 أبريل 2025
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خارج الحدود

عبر جسر جوي ضخم، أسلحة أمريكية ثقيلة تصل إلى إسرائيل

طائرة أمريكية أثناء
طائرة أمريكية أثناء تفريغ ذخيرة في إسرائيل، فيتو

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة الأمريكية وصلت إلى إسرائيل عبر جسر جوي خلال الأيام الماضية.

وأوضحت الهيئة أن قنابل ثقيلة وصواريخ اعتراضية لمنظومة "ثاد" الدفاعية لاعتراض الصواريخ وصلت عبر طائرات النقل C- 17 إلى قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية، قادمة من قواعد أمريكية منتشرة في أنحاء مختلفة من العالم.

وقالت الهيئة إن طائرات النقل حملت قنابل ثقيلة من طراز MK-84، بالإضافة إلى أسلحة أخرى، مخصصة لمواصلة القتال في غزة، والتحضير لهجوم محتمل على إيران بالتعاون مع الولايات المتحدة، في حال فشل المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وأشارت إلى أن واشنطن ستنقل كميات ضخمة من الأسلحة الإضافية إلى إسرائيل الشهر المقبل، لتعويض المخزونات التي استُنفدت خلال الحرب التي خاضتها إسرائيل على جبهات متعددة.

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