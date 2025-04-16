بعد وقوع حالات تسمم، غلق وتشميع 11 فرعا لـ بلبن في الشيخ زايد والجيزة

قامت قوات مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية بإغلاق وتشميع 11 فرعًابلبن بالشيخ زايد ومناطق متفرقة بالجيزة بعد إصابة.

3 أشخاص من أسرة واحدة بحالة إعياء، عقب تناولهم حلويات من فرع محل بالشيخ زايد، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد وصول 3 أشخاص إلى أحد مستشفيات مدينة الشيخ زايد، مصابين بحالة إعياء، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

توصلت تحريات رجال المباحث الأولية، إلى أن المصابين زوجين ووالدة أحدهما، تناولوا حلوى من فرع بلبن بالشيخ زايد، مما أدى إلى إصابتهم بإعياء تم على إثره نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ضبط مخالفات في فرع "بلبن" بالجيزة عقب مداهمة أمنية

وعلى جانب آخر، كانت قد عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة على فواتير مخالفة، بفرع شركة “بلبن” الشهير، عقب مداهمة قوات الأمن المحل في حملة تفتيش مكبرة استهدفت ضبط المخالفات.

وذلك تنفيذًا لقرار إذن قضائي صادر من، النيابة العامة ضد كل من؛ محسن إسماعيل، رئيس شركة بلبن، ومصطفى ع، موظف بمحل بلبن، ومؤمن ع، مدير شركة بلبن، لمخالفتهم قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، لإصدارهم فاتورة غير مكتملة البيانات.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن، إلى مكان فرع المحل، وتم مداهمته، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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