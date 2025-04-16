الأربعاء 16 أبريل 2025
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حوادث

اليوم، الحكم في استئناف حبس كروان مشاكل بتهمة سب ريهام سعيد

كروان مشاكل
كروان مشاكل

تصدر محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حكمها في الاستئناف المقدم من التيك توكر كروان مشاكل، على حكم حبسه 4 أشهر بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد.


استئناف حبس كروان مشاكل
وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من الإعلامية ريهام سعيد تتهم فيه التيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.

 

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة كروان مشاكل، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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