أهلي هيرفضوه، عارضة الأزياء الأردنية تفجر مفاجأة عن علاقتها بـ حسام حبيب (فيديو)

في أول رد لها على الشائعات التي انتشرت في الأيام الأخيرة، كشفت عارضة الأزياء الأردنية سارة عوادين صحة ما تردد عن ارتباطها بالفنان حسام حبيب.

وقالت في تصريحاتها خلال لقائها مع "ET بالعربي" إنها فوجئت بكثرة الأخبار التي تزعم أنها على علاقة عاطفية مع حسام حبيب، مشيرة إلى أنها أُطلق عليها لقب "ضحية حسام حبيب الجديدة"، وهو ما أثر فيها بشكل سلبي.

وأكدت سارة أن العلاقة التي تجمعها بـ حسام حبيب، هي مجرد صداقة تمت منذ ثلاث سنوات بفضل أصدقاء مشتركين، ولم يكن هناك أي نوع من العلاقات العاطفية بينهما.

كما كشفت عن السبب وراء إلغاء متابعتها لـ حسام حبيب على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن ذلك جاء بناءً على رغبة عائلتها في الأردن، لتجنب أي نوع من الجدل أو الشائعات.

ورغم أن سارة لم تستبعد فكرة الارتباط بـ حسام حبيب في المستقبل، فإنها أضافت أنها تتوقع أن ترفض عائلتها هذا الارتباط، خاصة في ظل ما تم تداوله حول علاقته السابقة بالفنانة شيرين عبد الوهاب.

كما أكدت أنها لم تكن على دراية بتفاصيل انفصال حسام عن شيرين، وأكدت أن علاقتهما كانت تتم بعد انفصال حسام عن شيرين.

من جانب آخر، رد حسام حبيب على ما تم تداوله، نافيًا تمامًا ما أُشيع حول ارتباطه الرسمي بسارة، مؤكدًا أنه لم يصل الأمر إلى الخطوبة، وأن الأخبار التي تم تداولها جعلت الأمور أكثر تعقيدًا من حقيقتها.

وقال حسام إن ما تم الحديث عنه بعيد عن الواقع تمامًا وأنه لا يدري السبب وراء هذه الشائعات التي تلاحقه باستمرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.