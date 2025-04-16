حافي وخلف قضبان، لحظة احتجاز مدير مدرسة "الربع" بكفر الشيخ للطالب صاحب الأزمة (فيديو)

حصلت "فيتو" على مقطع فيديو يوثق واقعة احتجاز محمد شوقي، مدير مدرسة الربع الإعدادية بمحافظة كفرالشيخ، المعتدي على أحد الطلاب داخل مكتبه، وهي الواقعة التي ما زالت قيد التحقيق.

وظهر في الفيديو محمد شوقي وهو يقف خلف الباب الحديدي لمكتبه، ممسكًا بهاتفه ليلتقط صورًا لأهالي الطالب شريف محمد، الذي كان داخل الغرفة وعليه آثار اعتداء.

وظهر في مقطع الفيديو أهالي الطالب وهم يصرخون ويستغيثون لإطلاق سراحه، بينما كان الطالب جالسًا على “كنبة” هادئًا وحافيًا.

انتشرت حالة من الفوضى في المدرسة بسبب هذه الواقعة، مما أثار استنكارًا واسعًا في المحافظة من تصرفات مدير المدرسة، التي اعتُبرت خالية من النظام والإدارة السليمة.

وعلى الفور، قررت وزارة التربية والتعليم استبعاد مدير المدرسة محمد شوقي لحين انتهاء التحقيقات في القضية، وأحالته إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جانبها، أوضحت الوزارة أن مدير الإدارة التعليمية ببلطيم، برفقة لجنة من المتابعة والأمن، انتقلوا إلى المدرسة فور وقوع الحادثة.

تبين أن الاعتداء وقع خارج سور المدرسة، حيث قام مدير المدرسة بضرب الطالب، ما أسفر عن إصابته بجرح خلف الأذن، ثم اصطحبه إلى داخل المدرسة واحتجزه في مكتبه.

تم تسليم الطالب للشرطة بناءً على بلاغ من مدير المدرسة، فيما انتقلت مديرة الإدارة التعليمية إلى قسم الشرطة لإنهاء احتجازه وتسليمه إلى ولي أمره، مع متابعة الإجراءات القانونية وفقًا للائحة الانضباط المدرسي.

من جانبه، قال مدير المدرسة، محمد شوقي العباسي، في منشور عبر صفحته على فيسبوك: “أشكر كل من دافع عني وتواصل معي لمعرفة الحقيقة، لست بلطجيًا، بل أؤدي واجبي الوظيفي الذي يُحتّم عليَّ حماية المدرسة والطلاب دون النظر لأي اعتبارات أخرى، والجميع يعرف ذلك جيدًا”.

وأضاف: “الولد محل الواقعة ليس طالبًا في مدرستنا أصلًا، والتزمت بعدم الرد احترامًا لبعض الأشخاص، لكن يبدو أن هناك حملة منظمة يقودها أشخاص غير مسؤولين، ولن أنجر للرد عليهم”.

وتابع العباسي قائلًا: “أطمئن كل من تواصل معي واطّلع على بعض التفاصيل الخاصة بطالبات المدرسة، بأنني على قدر المسؤولية، ولا أسعى إلا لإرضاء الله بالحفاظ على المدرسة وأبنائها”.

ومن جانبها اتهمت شقيقة الطالب المدير بالاعتداء على شقيقها بوحشية.

شقيقة الطالب: "اعتداء وحشي على شقيقي"

وقالت شروق محمد، شقيقة الطالب شريف، إن شقيقها البالغ من العمر 15 عامًا تعرض لاعتداء وحشي من قبل مدير المدرسة، حيث قام بالضرب باستخدام أداة حادة (مفتاح سيارة على الأرجح)، ما تسبب في جرح قطعي في رأسه استدعى 7 غرز، بالإضافة إلى كدمات في جسده وقطع في أذنه نتيجة قيام المدير بعضِّه.

وأضافت أن المدير قام باحتجاز شقيقها داخل المدرسة بدلًا من الاطمئنان عليه أو استدعاء أهله، وعندما ذهبت والدتها للاطمئنان عليه، منعها من رؤيته ووجه إليها الشتائم بحسب قول شقيقة الطالب



وأشارت إلى أن المدير حرص على تقديم بلاغ ضد والدتها يتهمها بالاعتداء عليه.

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